سامسونج تطرح هاتفي Galaxy S20 FE 4G وGalaxy F41 للبيع.. تعرف على الأسعار

طرحت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية، اليوم، هواتفها الذكية الأحدث Galaxy S20 FE 4G وGalaxy F41، للبيع في الهند، واللذان تم الإعلان عنهم بشكل رسمي خلال الأسبوع الماضي في البلاد.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Galaxy S20 FE 4G، بإصدر واحد من حيث ذاكرة التخزين، بسعة 8 + 128 جيجابايت بسعر يعادل 680 دولار (10,676 جنيهامصريا)، ويتوفر للبيع في ثلاثة ألوان هي الأبيض والبنفسجي والأحمر والأخضر من خلال موقع الشركة الرسمي عبر الإنترنت ومتجر أمازون الهندى.









وبينما يتوفر هاتف Galaxy F41 ، في أربع متغيرات لذاكرة التخزين، بسعر 230 دولار (أي ما يعادل 3611 جنيها مصريا)، لخيار 64 جيجابايت، وسعر 245 دولر لخار 128 جيجابايت (أي مايعادل 3846 جنيها مصريا).





مواصفات هاتف Galaxy S20 FE 5G





ويعمل هاتف Galaxy S20 FE 5G، بمعالج من نوع Exynos 990، حيث يدعم الإصدر الهندي شبكات الجيل الرابع 4G، متصل بمودم LTE ، ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، مع قارئ لبصمات الأصابع مدمج بدلًا من الموجات فوق الصوتية.





ويأتي هاتف Galaxy S20 FE، بشاشة مسطحة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة وبدقة 1080 بكسل، تمتاز بمعدل تحديث 120 هرتز، ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري للصورة (OIS)، وكاميرا مقربة جديدة بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 ، توفر تكبيرا بصريا بقدرة 3X، وتقريبا هجينا بقدرة 30X، مع ميزة التثبيت البصري للصورة (OIS)، وعدسة ثالثة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بمجال رؤية بزاوية 123 درجة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.





موصفات هاتف Galaxy F41:





يأتي هاتف Galaxy F41، شاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، وبدقة 1080+ بيكسل،بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السلفي داخل نوتش بمنتصف الشاشة على شكل قطرة ماء تأتي بدقة 32 ميجابيكسل.





ويعمل هاتف Galaxy F41، بمعالج من نوع Exynos 9611، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلي بسعة 64 أو 128 جيجابايت، كما يعمل بواجهة المستخدم One UI Core 2.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.





ويقدم هاتف Galaxy F41، كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا عريضة 123 درجة بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة لمستشعر عمق بدقة 5 ميجابيكسل، ويمكن للكاميرا الخلفية تسجيل فيديو بدقة 4K، إلى قارئ بصمات الأصبع على ظهر الجهاز.





ويأتي هاتف Galaxy F41، مزودا بشاحن بقدرة 15 واط، هو ليس شاحنا سريعا فوفقا لسامسونج يشحن الهاتف خلال ساعتين و40 دقيقة ليصل لنسبة شحن 100%.