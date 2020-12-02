ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قبل الانتقال للعاصمة الإدارية.. "التنظيم والإدارة" يعلن رقمنة 9 ملايين مستند.. فيديو

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:57 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز جهاز التنظيم والإدارة، إن هناك 119 جهة ستنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة، منوهًا بأن الوزارات المالية والخارجية والعدل بها أكبر عدد من الموظفين، وبذلك يكونون أكبر ثلاث جهات تمثيلًا في العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على أن منظومة الذاكرة المؤسسية تعمل على تكويد كافة الملفات، وذلك ضمن المنظومة الإلكترونية وتم تكويد ورقمنة 9 ملايين مستند حتى الآن.  

وأضاف رئيس جهاز جهاز التنظيم والإدارة، خلال حوار مع الإعلامية خلود زهران، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة المصرية الجديدة سيكون لها سمة مختلفة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة مع بداية العام المالي الجديد، بمعنى أنه مع نهاية شهر يونيو 2021، مؤكدًا أنه هناك لجنة مشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء خاصة بالانتقال.


وتابع أن وزارتي النقل والإسكان أعدتا خطة متكاملة لما يتعلق بالسكن الخاص بالموظفين، وفقًا لخطة مدروسة على المدى القريب والبعيد، وتعد نقلة نوعية للدولة المصرية، مشددًا على أن جميع الجهات والوزارات لديها خطة مدروسة لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.


وأوضح أن النقل للعاصمة الإدارية الجديدة حدث لا يتكرر كثيرًا في تاريخ الدول، ما يؤكد أن الدولة المصرية تنتقل نقلة ممتازة، منوهًا أن نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة يتضمن عددًا كبيرًا من الخطوات والإجراءات، كما أن الحكومة أعدت دليل للانتقال اشتملت على كافة الجوانب للانتقال.

وأكد أن الحكومة عملت على تقييم قدرات الموظفين في شتى الوزارات التي ستنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة، وعمل ورش عمل وتدريب للموظفين قبل نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، مشددا على أن المتدربين يدرسون استراتيجية التنمية المستدامة 2030، لافتًا إلى أنه هنا 38 ألفا و718 مرشحون للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة  وتم تدريب 9977 منهم حتى الآن بإجمالي 23% من المرشحين للانتقال.

وأردف أن هناك برنامجين للتدريب ويتم ترشيح  وتدريب الموظفين وفقًا للجدارات، وتم البدء في برنامج الجدارات من 25 نوفمبر الماضي، وتم التدريب 513 موظفًا تم تدريبهم في إطار برنامج الجدارات بنسبة إنجاز 12%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

النهوض بالعمل الحكومي.. مدبولي يتابع إجراءات تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية

وزير الرياضة يناقش مع التنظيم والإدارة هيكل الوزارة قبل الانتقال للعاصمة الجديدة

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

هيكل جديد لوزارة القوى العاملة يطبق أحدث النماذج العالمية قبل الانتقال للعاصمة الإدارية

بـ 16 حزمة.. الحكومة: التخطيط لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة

119 جهة.. رئيس الوزراء يتابع موقف الجهات وأعداد الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

ترشيحاتنا

الرشوة مقابل العفو الرئاسي.. فضيحة تهز البيت الأبيض

نجل الفنان محمد عبد الحليم: صورة والدي انتشرت على أكثر من جروب بطريقة غير ظريفة

للتسول على روحه.. أم تقتل رضيعها حرقًا لجمع الأموال.. صور

ستيف هودج يرفض بيع قميص مارادونا التاريخي

الفرق بين الغيبة والنميمة والافتراء.. دار الإفتاء تجيب| فيديو

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن إنجاز جوزيه.. وموسيماني على أعتاب التاريخ

Advertisements

خالد الغندور يوجه رسالة نارية لـ أحمد حسام ميدو

بملابس بدائية.. شاهد العثور على قبيلة كاملة من البشر منعزلين عن العالم .. صور

لأول مرة.. حلا شيحة تعترف بارتباطها وحبها لـ معز مسعود

السودان يهدد بتجميد عملية التطبيع مع إسرائيل | اعرف السبب

حريق هائل بجهاز حدائق أكتوبر.. و6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران .. فيديو وصور

العثور على جثتها عارية.. مشهورة انستجرام ضحية جريمة قتل غامضة .. صور

أخبار الرياضة | وكيل بن شرقي يرد على ميدو.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد توديع الزمالك لكأس مصر

قفزة حادة في وفيات كورونا بالولايات المتحدة

الصحة العالمية: إصابات كورونا لا تزال مرتفعة رغم تسجيل انخفاض طفيف

عميد طب الإسكندرية: سنتكفل وشركة المقاولات بعلاج أميرة "ضحية السقالة" داخل أو خارج مصر.. فيديو

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن إنجاز جوزيه.. وموسيماني على أعتاب التاريخ

بعد تهمة المخالفات المالية لمجلس الزمالك المنحل.. تعرف على عقوبة التلاعب بالأموال العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر 10 سيارات مشاهدة على يوتيوب youtube .. صور

فاضي يا أسطى ؟.. فولكس فاجن معشوقة أهالي الجيزة

فوربس تختار «رامي يوسف» ضمن أبرز المبدعين الشباب على قائمتها لعام 2021