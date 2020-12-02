التنظيم والإدارة: استقبلنا 600 فكرة من الموظفين بتطوير الإصلاح.. فيديو

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز جهاز التنظيم والإدارة، إن العاصمة الإدارية ستحدث نقلة نوعية للجهاز الإدارى للدولة، لافتًا إلى أن الخدمات الحكومية ستقدم من خلال البوابات الإلكترونية المعدة من قبل كافة الجهات، أو من خلال الخدمات المباشرة والتى ستكون من خلال مقر الوزارات بالقاهرة وذلك للتيسير على المواطنين.





وأضاف رئيس جهاز التنظيم والإدارة، خلال حوار مع الإعلامية خلود زهران، المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن منظومة العمل الإلكترونية سهلة جدًا وتم إعادة هيكلة الخطوات وتم الربط مع 50% من الجهات المختلفة بالإضافة إلى الربط مع كافة الوزارات للربط بالمشروع بمشروع الذاكرة المؤسسية الذى يعد جزء من استيراتيجية الجهاز للتحول الرقمى.





وتابع أن الحكومة المصرية عملت على إنشاء وحدات للتحول الرقمى فى كافة الوزارات ويتم التوسع فى إنشائها فى كافة المحافظات للتيسير على المواطنين، منوهًا أن خطة الإصلاح الإدارى تتضمن عدد من المحاور أبرزها الإصلاح التشريعى وبناء وتنمية القدرات لى يتم تقديم الخدمات بشكل يسير، ورفع كفاءة الخدامت العامة.





وأوضح أن هناك ربطا لقواعد البيانات، بالإضافة إلى مشروع ضخم تديره الدولة المصرية ويتم على تحديث الملف الوظيفى لكافة الموظفين فى الدولة، منوهًا أنه تم جمع بيانات أكثر من 2 مليون موظف بالدولة.





وأكد أنه تم اطلاق مبادرة بعنوان " اخدم بلدك بفكرة"، لكى يتم استقبال أفكار الموظفين فى التطوير والإصلاح وبالفعل تم استقبال 600 فكرة، موضحًا أنه تم تصفية الأفكار وتم بحثها ومراجعتها لتطبيقها وسيتم الإعلان عن الجوائز التى سيتم الحصول عليها مقدمى الأفكار، مؤكدًا أن المبادرة تهدف إلى توسيع مشاركة الموظفين والمواطنين فى الجهاز الإدارى للدولة.



