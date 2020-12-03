الأقل عرضة للإصابة بـ كورونا.. دراسة تطمئن مرضى الربو

كشف مجموعة من الخبراء والمهنيين الطبيين أن الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية حالية، وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات بسبب فيروس كورونا COVID -19.





ووفقا لموقع "timesnownews"، أن تم الحديث بشكل كبير عن حالات مختلفة مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم ومرض الانسداد الرئوي المزمن وما إلى ذلك ، وطُلب من الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات توخي مزيد من الحذر، و نظرًا لأن COVID-19 يؤثر على الرئتين بشكل أساسي، فإن أولئك الذين يعانون من أي مشاكل في الجهاز التنفسي، مثل الأشخاص المصابين بالربو أو التهاب الشعب الهوائية، أو حتى المدخنين، تم تصنيفهم أيضًا في فئة المخاطر العالية.





وأشارت الدراسة إلى أن مرضى الربو لا يكونون في خطر متزايد للإصابة بـ فيروس كورونا COVID-19 ، كما كان يعتقد سابقًا.





كما وجدت الدراسة قابلية أقل للإصابة بـ Covid-19 لدى مرضى الربو الموجود مسبقًا.





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