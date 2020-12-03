بعد عملية تكميم المعدة.. احذر من 6 أعراض أبرزها التسريب

حذر الدكتور محمود زكريا الجنزورى أستاذ جراحات السمنة والسكر والمناظير بجامعة عين شمس وعضو الجمعية المصرية والأوروبية لجراحة المناظير، من حدوث التسريب بعد عمليات التكميم للتخلص من السمنة





قال الجنزورى : يعتبر التسريب أحد المضاعفات المحتملة بعد عملية تكميم المعدة ولكن مع التطور الكبير فى تقنيات الدباسات المستخدمة فى عملية التكميم حدث انخفاض كبير فى نسب حدوث التسريب بعد عملية التكميم لتصل إلى صفر% فى الكثير من مراكز السمنة المتخصصة خلال السنوات الماضية.





اضاف الدكتور محمود زكريا الجنزورى أن التسريب هو حدوث تسريب لعصارة المعدة وهو يحدث فى الأغلب لعدم حدوث التئام فى نقطة من خط التدبيس مما يؤدى إلى حدوث التهاب بريتونى، ويعتبر التسريب أحد المضاعفات الخطيرة لعملية تكميم المعدة.





واوضح أستاذ جراحات السمنة والسكر والمناظير بجامعة عين شمس ، أن أعراض التسريب بعد عملية التكميم مثل حدوث آلام مستمرة وشديدة في البطن، وارتفاع فى درجة حرارة الجسم، وزيادة معدل ضربات القلب، وضيق في التنفس، وإنتفاخ فى البطن، وفي حالة الشعور بأي من تلك الأعراض يجب مراجعة الطبيب فورًا أو الذهاب لطوارئ المستشفى التى تم إجراء العملية بها.





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