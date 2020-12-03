ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد عملية تكميم المعدة.. احذر من 6 أعراض أبرزها التسريب

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:59 م
تكميم المعدة
تكميم المعدة
Advertisements
حياة عبد العزيز
حذر الدكتور محمود زكريا الجنزورى أستاذ جراحات السمنة والسكر والمناظير بجامعة عين شمس وعضو الجمعية المصرية والأوروبية لجراحة المناظير، من حدوث التسريب بعد عمليات التكميم للتخلص من السمنة.

قال الجنزورى: يعتبر التسريب أحد المضاعفات المحتملة بعد عملية تكميم المعدة ولكن مع التطور الكبير فى تقنيات الدباسات المستخدمة فى عملية التكميم حدث انخفاض كبير فى نسب حدوث التسريب بعد عملية التكميم لتصل إلى صفر% فى الكثير من مراكز السمنة المتخصصة خلال السنوات الماضية.

اضاف الدكتور محمود زكريا الجنزورى أن التسريب هو حدوث تسريب لعصارة المعدة وهو يحدث فى الأغلب لعدم حدوث التئام فى نقطة من خط التدبيس مما يؤدى إلى حدوث التهاب بريتونى، ويعتبر التسريب أحد المضاعفات الخطيرة لعملية تكميم المعدة.

واوضح  أستاذ جراحات السمنة والسكر والمناظير بجامعة عين شمس، أن أعراض التسريب بعد عملية التكميم مثل حدوث آلام  مستمرة وشديدة في البطن، وارتفاع فى  درجة حرارة الجسم، وزيادة معدل ضربات القلب، وضيق في التنفس، وإنتفاخ فى البطن، وفي حالة الشعور بأي من تلك الأعراض يجب مراجعة الطبيب فورًا أو الذهاب لطوارئ المستشفى التى تم إجراء العملية بها.

اقرأ أيضا:


وذكر الدكتور محمود زكريا الجنزورى أن من أهم  أسباب التسريب بعد عملية تكميم المعدة، هى إستخدام دباسات رديئة أو من مصدر غير موثوق فى العملية ومخالفة المريض لتعليمات الطبيب  خلال أول 6 أسابيع بعد العملية وهى الفترة التى يكتمل فيها التئام المعدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نتائج لا تتخيلها.. ماذا تفعل عمليات التكميم للمعدة

لكل الستات .. إجراءات عملية التكميم البكيني للمعدة

لمرضى السكر.. أفضل طريقة لعلاج السمنة المفرطة

الساسي أحدث صيحة لإنقاص الوزن.. إليك التفاصيل

الفرق بين عملية تكميم المعدة وتحويل المسار

أسباب تمدد المعدة بعد عمليات السمنة وكيفية علاجها

ترشيحاتنا

رسالة مثيرة من زوجة أحمد الشيخ بعد رحيله عن النادي الأهلي

بفستان جريء.. خطيبة محمد فراج تبرز أنوثتها

محامي فتاة سقارة: الصور مفيهاش أي إثارة.. فيديو

زوجي لا يصلي ولا أعرف كيف أقنعه.. ماذا أفعل؟.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

أمي اتصدمت| صاحبة فوتوسيشن سقارة تكشف رد فعل أهلها بعد أزمة الصور

وسط فرض حظر التجول.. ارتفاع قياسي جديد في إصابات كورونا بـ تركيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عملية تكميم المعدة.. احذر من 6 أعراض أبرزها التسريب

خلال جلسة تصوير عائلية.. فيديو نادر للأميرة ديانا وابنها ويليام في طفولته.. شاهد

طريقة عمل المرقوق .. خطوة بخطوة