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اكتشاف هرمون في الجسم للتخلص من السمنة .. اعرف التفاصيل

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:00 ص
/ اكتشاف هرمون في
/ اكتشاف هرمون في الجسم للتخلص من السمنة
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حياة عبد العزيز
كشف مجموعة من الباحثين هرمون في الجسم يساعد في خسارة الوزن بطريقة فعالة.

وأفاد التقرير وفقا لموقع مجلة "إي لايف" الطبية ، أن الهرمون هو "ليبوكالين-2"، حيث أنه يعمل على أن يشعر الشخص بالشبع طوال الوقت.

كما أكد الباحثين أن يمكن استخدام الهرمون في العلاج لمرضى السمنة لأنه فعال وآمن على الصحة.

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وأشار الباحثين، أن يتم إنتاج الهرمون بشكل أساسي بواسطة خلايا العظام، ويوجد بشكل طبيعي في الفئران والبشر، وأظهرت الدراسات التي أجريت على الفئران أن إعطاء "ليبوكالين-2" للحيوانات على المدى الطويل يقلل من تناول الطعام ويمنع زيادة الوزن، دون أن يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي.

وحلل فريق الدراسة في البداية بيانات من 4 دراسات مختلفة لأشخاص في الولايات المتحدة وأوروبا، كانوا إما بوزن طبيعي أو يعانون من زيادة الوزن أو يعانون من السمنة، وتم إعطاء الأشخاص في كل دراسة وجبة طعام بعد صيام ليلة وضحاها، وتمت دراسة كمية هرمون "ليبوكالين-2" في دمائهم قبل وبعد تناول الوجبة.

ووجد الباحثون أنه في الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي، كانت هناك زيادة في مستويات "ليبوكالين-2" بعد تناولهم الوجبة، والتي تزامنت مع مدى رضاهم بعد تناول الطعام، وعلى النقيض اكتشفوا أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة انخفضت مستويات "ليبوكالين-2" لديهم بعد تناول الوجبة.

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