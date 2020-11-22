من بينها البطاطس المقلية .. 4 أطعمة تسبب السمنة المفرطة

تحدث زيادة الوزن بسبب خمول الغدة الدرقية والإجهاد والتعب واحتباس السوائل ومجموعة متنوعة من الأسباب الأخرى، ويزداد وزن العديد من الأشخاص تدريجيًا مع تقدمهم في العمر أو إجراء تغييرات في نمط حياتهم.
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ومن بين هذه الأسباب العديدة ، فإن السبب الأكثر شيوعًا لزيادة الوزن هو عاداتك الغذائية، تناول سعرات حرارية أكثر من اللازم، في حين أن زيادة الوزن يمكن أن تكون صحية ، فإن الاستهلاك المفرط والمستمر للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن غير الصحية.
وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" ابرز الأطعمة التي تعمل على زيادة الوزن بشكل مفرط، ويجب الحد من تناولها بشكل كبير حتى لا تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض.
- بطاطس مقلية
لا يقتصر الأمر على البطاطس المقلية فحسب ، بل يتم أيضًا تضمين رقائق البطاطس المفضلة لديك في قائمة الأطعمة عالية السمنة، عادة ما يتم تناول هذه الوجبات الخفيفة الشهيرة مع الصلصات الغنية بالسكر مثل الكاتشب ، مما يستدعي مضاعفة المشكلة، ربطت العديد من الدراسات البطاطس المقلية ورقائق البطاطس مباشرة بزيادة الوزن .
- شوكولاتة بالحليب
على عكس الشوكولاته الداكنة ، فإن الشوكولاتة البيضاء لا تشجع على فقدان الوزن ولكن بدورها يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، شوكولاتة الحليب تحتوي عادة على نسبة عالية من السكر والدهون.
زبدة الفول السوداني
تحتوي زبدة الفول السوداني على سكر مضاف، والزيوت النباتية المهدرجة، والكثير من الملح يمكن أن تجعلك اكتساب الوزن ، تحتوي زبدة الفول السوداني أيضًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، وهذا سبب آخر يجعلها واحدة من أكثر الأطعمة شيوعًا التي تسبب زيادة الوزن المفرطة .
الصودا
يقول خبراء التغذية أن المشروبات الغازية المنكهة والسكرية يمكن اعتبارها أكثر المواد الغذائية تسمينًا، ليس فقط المشروبات الغازية والشاي الحلو ومشروبات العصائر المنكهة ومشروبات القهوة والمشروبات الرياضية هي التي تحتوي على نسبة عالية من السكر وأعلى مصادر السعرات الحرارية بين الأطعمة السريعة، قد لا يؤدي شرب الصودا إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة فحسب ، بل قد يؤدي أيضًا إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب .