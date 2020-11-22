من بينها البطاطس المقلية .. 4 أطعمة تسبب السمنة المفرطة

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" ابرز الأطعمة التي تعمل على زيادة الوزن بشكل مفرط، ويجب الحد من تناولها بشكل كبير حتى لا تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض.

- بطاطس مقلية

لا يقتصر الأمر على البطاطس المقلية فحسب ، بل يتم أيضًا تضمين رقائق البطاطس المفضلة لديك في قائمة الأطعمة عالية السمنة، عادة ما يتم تناول هذه الوجبات الخفيفة الشهيرة مع الصلصات الغنية بالسكر مثل الكاتشب ، مما يستدعي مضاعفة المشكلة، ربطت العديد من الدراسات البطاطس المقلية ورقائق البطاطس مباشرة بزيادة الوزن .





- شوكولاتة بالحليب

على عكس الشوكولاته الداكنة ، فإن الشوكولاتة البيضاء لا تشجع على فقدان الوزن ولكن بدورها يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، شوكولاتة الحليب تحتوي عادة على نسبة عالية من السكر والدهون.



