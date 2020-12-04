يحمي من الإنفلونزا وكورونا.. دراسة تكشف عن معقم اليدين الفعال

وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة بريجهام يونج أن معقم اليدين الخالي من الكحول فعال تمامًا في تطهير الأسطح من فيروس كورونا COVID-19 مثل المنتجات القائمة على الكحول.





اشتبه علماء BYU الذين أجروا الدراسة في أن تفضيل CDC لمطهر الكحول ينبع من بحث محدود حتى الآن حول ما يعمل حقًا لتطهير SARS-CoV-2.





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لاستكشاف خيارات أخرى عالجوا عينات من فيروس كورونا الجديد بكلوريد البنزالكونيوم، الذي يشيع استخدامه في معقمات اليدين الخالية من الكحول، والعديد من مركبات الأمونيوم الرباعية الأخرى الموجودة بانتظام في المطهرات.





وفي معظم حالات الاختبار، قضت المركبات على 99.9 % على الأقل من الفيروس في غضون 15 ثانية.





قال كبير مؤلفي الدراسة بنيامين أوجيلفي: "تشير نتائجنا إلى أن معقم اليدين الخالي من الكحول يعمل بشكل جيد، لذا يمكننا، وربما ينبغي استخدامه للسيطرة على COVID".





وأوضح أوجيلفي أن معقمات اليدين الخالية من الكحول، والتي تعتبر فعالة أيضًا ضد فيروسات البرد والإنفلونزا، لها عدد من المزايا على نظيراتها التي تعتمد على الكحول.



