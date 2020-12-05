سعر ومواصفات السيارة إم جي mg hs liverpool .. صور

ام جي mg hs في مصر وهي من فئة قامت مؤخرا شركة ام جي بطرح السيارةفي مصر وهي من فئة SUV، متعددة الاستخدامات ليفربول . و طرحت أيضا الفئة الأعلي منها و جاءت تحت اسم فئة





ام جي mg hs بمحرك 1500 سي سي تيربو 4 سلندر 169 حصانا وعزم دوران 250 نيوتن متر، وهذا المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك سبع سرعات دبل كلتش سريع الاستجابة. وتأتي السيارة





ام جي mg hs هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات وبها فوانيس LED أمامية ثنائية اللون تتضمن تسعة مصابيح LED كريستالية، إضافة إلى الإضاءة النهارية والأضواء الخلفية التي تعمل بالتسلسل.





السيارة ام جي mg hs تأتي بجنوط من الألومنيوم قياس 18 إنشا، وأقراص الفرامل الرياضية باللون الأحمر، والمرايا الكهربائية الجانبية القابلة للطي و شنطة كهربائية بالكامل.





ام جي mg hs متاحة بأربع وضعيات للقيادة هي Eco وNormal وComfort وSports، كما يتضمن طراز luxury نظام استجابة رياضيا يولد أقصى عزم دوران للحصول على أفضل تسارع ليجعلها حقا سيارة رياضية من الطراز الأول.



