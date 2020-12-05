سعر ومواصفات السيارة إم جي mg hs liverpool .. صور

قامت مؤخرا شركة ام جي بطرح السيارة ام جي mg hs في مصر وهي من فئة SUV، متعددة الاستخدامات و طرحت أيضا الفئة الأعلي منها و جاءت تحت اسم فئة ليفربول .
وتأتي السيارة ام جي mg hs بمحرك 1500 سي سي تيربو 4 سلندر 169 حصانا وعزم دوران 250 نيوتن متر، وهذا المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك سبع سرعات دبل كلتش سريع الاستجابة.
ام جي mg hs هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات وبها فوانيس LED أمامية ثنائية اللون تتضمن تسعة مصابيح LED كريستالية، إضافة إلى الإضاءة النهارية والأضواء الخلفية التي تعمل بالتسلسل.
السيارة ام جي mg hs تأتي بجنوط من الألومنيوم قياس 18 إنشا، وأقراص الفرامل الرياضية باللون الأحمر، والمرايا الكهربائية الجانبية القابلة للطي و شنطة كهربائية بالكامل.
ام جي mg hs متاحة بأربع وضعيات للقيادة هي Eco وNormal وComfort وSports، كما يتضمن طراز luxury نظام استجابة رياضيا يولد أقصى عزم دوران للحصول على أفضل تسارع ليجعلها حقا سيارة رياضية من الطراز الأول.
فئة ليفربول من ام جي mg hs
كما يتوفر للفئة الأعلي من السيارة ام جي mg hs الخاصة بنادي ليفربول فرش أحمر رياضي في الداخل مع علامات ليفربول داخل السيارة وخارجها و تعتبر هذة الباقة الاعلي تجهيزا .
سعر ام جي mg hs
تباع السيارة ام جي mg hs بسعر 399.900 جنيه للفئة العادية و 410.000 جنيه لفئة ليفربول .