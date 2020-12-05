لم تحدث منذ 8 قرون.. الكرة الأرضية تودع 2020 بأغرب ظاهرة فلكية

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، تقريرا عن أغرب الظواهر الفلكية النادرة التي تودع بها الكرة الأرضية عام 2020.





ما زال عام 2020 عام المفاجآت يذهلنا بين الحين والآخر بأمور غريبة وجديدة علينا، فخلال هذا العام حدثت الكثير من الظواهر الفلكية الطبيعية النادرة، وشهدت الكرة الأرضية خلال عام 2020 العديد من الظواهر الفلكية التي أبهرت علماء البحوث الفلكية والجيوفيزيقية وجعلتهم يتوصلون للعديد من الاكتشافات التي كانت غائبة عنهم خلال السنوات السابقة.





ويشهد العالم بعد غروب يوم 21 ديسمبر الجاري، ظاهرة فلكية نادرة مع بداية الانقلاب الشتوي. ووفقًا للعلماء، فإنّ هذه الظاهرة لم تحدث منذ العصور الوسطى، إذ سيقترب كوكبا زحل والمشترى من بعضهما حتى أنهما سيبدوان مثل كوكب مزدوج.





وقال عالم الفلك في جامعة "رايس" الأمريكية باتريك هارتيغان إنّ "الاصطفافات بين هذين الكوكبين أمر نادر، ويحدث مرة كل 20 عامًا أو نحو ذلك، لكن هذا الاصطفاف نادر للغاية بسبب مدى قرب الكوكبين من بعضها بعضا".





ولفت إلى أنّ "آخر مرة اقترب فيها الكوكبان العملاقان من بعضهما بعضا على خط واحد، تعود إلى عام 1226".





ومن تلك الظواهر:

1-خسوف القمر

كانت ظاهرة الخسوف هي أول ظاهرة فلكية تظهر في السماء في عام 2020، وهي خسوف شبه ظل للقمر وهي الظاهرة التي تجذب انتباه هواة الفلك وعشاق الظواهر الفلكية.





2- كسوف جزئي للشمس

شهدت السماء في شهر يونيو الماضي كسوفا جزئيا للشمس بسبب دوران القمر حول الأرض، الذي يقف أحيانا بين الشمس والأرض بشكل جزئي أو كلي، وغطى القمر نحو 46% من قرص الشمس، لكن لم يحدث ظلاما كاملا.





3- الانقلاب الصيفي

شهدت السماء في 20 يونيو ظاهرة الانقلاب الصيفي والتي تحدث عند اقتراب القطب الشمالي للشمس بأقرب ما يكون، وتحدث خلال دوران الأرض مرتين في العام بواقع مرة لكل نصف أرضي، ما يجعل النهار قصيرا.





4- اقتران القمر والمشترى وزحل

شهدت السماء في يونيو أيضًا ظاهرة اقتران القمر والمشترى وزحل حيث يشرق القمر بصحبة كوكبي المشترى وزحل، ويشرق الثلاثة أجرام في توقيت واحد.





