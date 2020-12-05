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رياضة

غدا سموحة يواجه الضبعة وديا.. وسامي ينتظر صفقة سوبر خلال ساعات

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:41 م
سموحة
سموحة
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منتصر الرفاعي
يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة بقيادة أحمد سامي، المدير الفني، تدريباته اليومية على فترتين طبقا لبرنامج الإعداد المحدد من قبل الجهاز الفنى، وذلك فى إطار الاستعداد لانطلاق بطولة الدورى العام الجديدة وذلك بمعسكر الفريق المقام فى القاهرة.

واستغل أحمد سامى، وجهازه المعاون، المباريات الودية التي خاضها "الموج الأزرق" فى الفترة الأخيرة من أجل تحقيق الانسجام والتفاهم المطلوب بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى، وخاصة أن سقف طموحات الإدارة مرتفع للغاية فى ظل القدرات التدريبية الكبيرة التى يتمتع بها المدير الفنى وأيضا تحسبا للمشاركة فى البطولة العربية فى موسمها الجديد.

وأبدى المدير الفنى لسموحة ارتياحه الشديد بعد المستوى الطيب الذى ظهر عليه اللاعبون خلال مواجهة بيراميدز ووجود تقارب كبير فى مستوى اللاعبين فنيا وبدنيا، إضافةً إلى الوصول إلى درجة كبيرة من الانسجام بين كل العناصر المقيدة فى قائمة الفريق فى الموسم الجديد.

ويخوض سموحة مباراة ودية جديدة غدا أمام  فريق الضبعة فى الرابعة من مساء الغد على ملعب النادى.

وسيجرب المدير الفنى لسموحة بعض اللاعبين الذين تعاقد معهم مؤخرا للوقوف على المستوى الفنى والبدنى قبل انطلاق مباريات الدورى فى الموسم الجديد، خاصة وأن الفريق كان يخضع للتدريب على فترتين صباحية ومسائية لرفع معدلات اللياقة لدى الجميع.

وتعاقد سموحة مع 8 صفقات حتى الآن هى محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا ، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة فى صفقة انتقال حر.

ورحل عن سموحة كل من كريم يحيى ومحمد كوفى وناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد أبوالفتوح وسيد فريد وأحمد حسن مكى والكونغولي ايدو ايمومو الاضافة الى عدم تجديد إعارة محمود فهمي من نادي مصر المقاصة.

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