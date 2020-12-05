تأجيل حفل صابر الرباعي بمركز المنارة بسبب فيروس كورونا

أعلن الفنان التونسي صابر الرباعي عن تأجيل حفله والذي كان مقررا إقامته بمقر مركز المنارة يوم 25 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصا على حياة المواطنين.





وكتب صابر الرباعي عبر حسابه علي "انستجرام" قائلًا: "نظرًا للظروف الراهنة، وملاحظة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال هذه الأيام ، و مراعاة التعليمات بتقليل التجمعات في الأماكن المغلقة خلال هذه الفترة ، وبناءً على قرار رئيس الجمهورية فقد تقرر تأجيل حفل الفنان صابر الرباعي بمركز المنارة.





وتابع 'لحين إنتهاء هذه الفترة الصعبة ، خوفًا منّا على سلامتكم جميعًا و حرصًا على عدم تعرض أي شخص للأذى أو الأصابة لا قدر الله.





واختتم "لإسترجاع التذكرة يرجي الإتصال على 16826، دائمًا في خدمتكم، و نرجو من الله سلامتكم جميعًا مع تحيات إدارة الحفل.





من جهة أخرى، طرح الفنان صابر الرباعي، فيديو كليب أغنيته الجديدة "جريدة الرجل الثانى" عبر قناة "روتانا" على يوتيوب.





الأغنية من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع وتسجيل ميشال فاضل، وإخراج وليد ناصيف.





استمر التصوير لمدة ثلاثة أيام، استخدم خلالها أحدث التقنيات الفنية، ليستمتع الجمهور العربي بوجبة فنية راقية من جمال الأداء والطرب الراقي، وهو امتداد للتعاون بين صابر الرباعي والموسيقار طلال، نتج عنه العديد من الأعمال الفنية الناجحة طوال السنوات الماضية، ليكون جمهور وعشاق الفن على موعد فريد مع عمل طربي بإمتياز لما يحمله من فكر وأسلوب رشيق.





ويحمل العمل رؤية فنية متنوعة وأسلوب متطور في عالم الموسيقى والغناء العربي، من خلال كلمات معبرة تحاكي شتى نواحي المشاعر الإنسانية، وألحان تمس الأحاسيس والذوق الرفيع ورقة النغم بقالب ومضمون مختلف ومتطور.



