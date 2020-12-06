أمراض الشتاء.. علاج برودة الركبتين في المنزل

يتعرض الكثير من الأشخاص لبرودة الركبتين وخاصة فى فصل الشتاء، مما يجعلهم يفتشون عن أفضل علاج للركبتين، لذلك عليك اتباع الآتي، وفقا لما نشره موقع wabmd.





أرح ركبتك وخذ إجازة لبضعة أيام من النشاط المكثف، خلال ذلك ضع الثلج على الركبة للحد من الألم والتورم، من 15 إلى 20 دقيقة كل 3 إلى 4 ساعات، واستمر في فعل ذلك لمدة 2 إلى 3 أيام أو حتى يزول الألم.





اضغط على ركبتك، استخدم ضمادة مرنة أو أحزمة للف المفصل





ارفع ركبتك مع وضع وسادة تحت كعبك عند الجلوس أو الاستلقاء لتقليل التورم.





تناول الأدوية المضادة للالتهابات، تساعد العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) مثل الأيبوبروفين أو النابروكسين في تخفيف الألم والتورم، اتبع التعليمات الموجودة على الملصق، يمكن أن يكون لهذه الأدوية آثار جانبية ، لذا يجب أن تستخدمها فقط بين الحين والآخر ما لم يصرح طبيبك بخلاف ذلك.





تدرب على تمارين الإطالة والتقوية إذا أوصى طبيبك بذلك، وقد ترغب في إجراء علاج طبيعي أيضًا.

يحتاج بعض الأشخاص الذين يعانون من آلام الركبة إلى مزيد من المساعدة، على سبيل المثال ، إذا كنت مصابًا بالتهاب كيسي ، فقد يحتاج طبيبك إلى سحب السوائل الزائدة من الجراب في ركبتك، وإذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل ، فقد تحتاج إلى جرعة كورتيكوستيرويد من حين لآخر لتهدئة الالتهاب، وإذا كنت تعاني من تمزق في الرباط أو إصابات معينة في الركبة ، فقد تحتاج إلى عملية جراحية.

اسأل طبيبك عما إذا كان بإمكانك القيام بنشاط لا يؤدي إلى تفاقم ألم ركبتك، بعد زوال الألم، ولا تحاول العودة إلى مستوى نشاطك البدني المعتاد حتى تلاحظ هذه العلامات:

لا تشعر بألم في ركبتك عند ثنيها أو فردها.

لا تشعر بأي ألم في ركبتك عند المشي أو الركض أو الركض أو القفز.

تشعر أن ركبتك المصابة قوية مثل الركبة الأخرى، يمكنك وضع عشب الكركم على زيت النعناع ودهن الركبة، كما يمكنك تناوله على نصف كوب ماء دافئ ومعلقة كركم لعلاج آلام الركبة.

كيف يمكنني منع آلام الركبة؟

على الرغم من أنه لا يمكنك منع جميع الإصابات ، إلا أنه يمكنك اتباع هذه الخطوات لتقليل احتمالية حدوثها.

توقف عن ممارسة الرياضة إذا شعرت بألم في ركبتك.

إذا كنت ترغب في جعل التمرين أكثر كثافة ، فقم بذلك دائمًا بشكل تدريجي.

افرد ساقيك قبل وبعد النشاط البدني.

استخدم واقيات الركبة للوقاية من التهاب الجراب ، خاصةً إذا كان عليك الركوع كثيرًا.

ارتدِ أحذية مناسبة تمامًا وتوفر دعمًا كافيًا.

حافظ على قوة عضلات فخذيك من خلال الإطالة والتقوية المنتظمة.

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فاعمل على إنقاص بعض الأرطال بحيث يقل الضغط على جميع مفاصلك ، بما في ذلك ركبتيك.



المرجع الطبي WebMD

