الإنتاج الحربي: المنافسة على المربع الذهبي صعبة.. ونطمح في المركز الثامن

وأضاف خالد مهدي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس 2"، أن المنافسة على المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم ستكون في غاية الصعوبة في ظل التدعيمات التي تحدث داخل كل الأندية وخاصة الصاعدة منها.





وقال:" الإنتاج الحربي يأمل ب التواجد في المركز الـثامن بجدول ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم ".





وواصل:" الميزانية الخاصة بنادي الإنتاج الحربي أقل من 50 مليون جنيه وتواجدنا في المركز الثامن الموسم الماضي رغم أن ميزانية الإنتاج الحربي أقل من اثنين من لاعبي الأهلي أو الزمالك.