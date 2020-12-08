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رياضة

الإنتاج الحربي: المنافسة على المربع الذهبي صعبة.. ونطمح في المركز الثامن

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:17 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي أنه تم التعاقد مع 11 لاعبا خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد .

وأضاف خالد مهدي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس 2"، أن المنافسة على المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم ستكون في غاية الصعوبة في ظل التدعيمات التي تحدث داخل كل الأندية وخاصة الصاعدة منها.

وقال:" الإنتاج الحربي يأمل بالتواجد في المركز الـثامن بجدول ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم ".

وواصل:" الميزانية الخاصة بنادي الإنتاج الحربي أقل من 50 مليون جنيه  وتواجدنا في المركز الثامن الموسم الماضي رغم أن ميزانية الإنتاج الحربي أقل من اثنين من لاعبي الأهلي أو الزمالك.
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