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أخبار العالم

الحكومة من 24 وزيرا.. تفاصيل خريطة استكمال استعادة اليمن وإنهاء الانقلاب

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:24 م
اليمن
اليمن
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محمود نوفل
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، استمرار دعم الوحدات الأمنية وقوات مكافحة ‎الإرهاب لحفظ الأمن والاستقرار وسيتم الإعلان عن الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ  الشق العسكري خلال أسبوع. 

وقالت قوات التحالف في بيان: التحالف يعلن استيفاء الخطط العسكرية والأمنية لتنفيذ الشق العسكري والأمني وتولي قوات التحالف الإشراف على تنفيذ فصل القوات العسكريه في أبين وإعادة انتشارها للجبهات وتولي قوات التحالف الإشراف على إخراج القوات العسكرية من عدن  إلى خارجها.

وأشارت قوات التحالف الي استيفاء الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع ‎اتفاق الرياض اعتبارًا من اليوم وتوافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيرًا من ضمنهم وزراء الانتقالي. 

وبدأت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، عملية الإشراف الميداني على تنفيذ الشق العسكري لآلية تسريع اتفاق الرياض عبر فصل القوات العسكرية في محافظة أبين (جنوب البلاد)، إلى جانب إخراج القوات الموجودة في عدن إلى خارجها.

كما تقضي التطورات بتشكيل حكومة جديدة، قوامها 24 وزيرًا من مختلف المكونات اليمنية، بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال أسبوع. ولقيت هذه المستجدات ترحيبًا يمنيًا وخليجيًا وسعوديًا. 

وبدوره ذكر معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني المكلف إن ما حدث يطوي مرحلة تركت أثرًا سيئًا على الوضع العام للدولة.

 كما قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي إن المجلس يثمن عاليًا جهود التحالف لمجابهة تهديدات ميليشيات الحوثي

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