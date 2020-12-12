بدء امتحانات خريف 2020 بالجامعة الأمريكية.. اليوم

قالت رحاب الدمياطي المتحدث باسم الجامعة الأمريكية، إن امتحانات الفصل الدراسي لخريف 2020 ستبدأ اليوم السبت الموافق 12/12/2020، على أن يتم الانتهاء منها يوم 18 من نفس الشهر.





وأضافت "الدمياطي" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن هناك تشديدات كبيرة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة وارتداء جميع الطلاب الكمامات والدخول من بوابات التعقيم ، وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.





وكانت الجامعة الأمريكية بالقاهرة قد أطلقت أولى مناقشات سلسلة حوارات "لازم نتكلم" وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 14 ديسمبر 2020 و التي أعلنتها الجامعة الشهر الماضي تحت عنوان (من البيت للمدرسة .. هل تؤثر تنشئتنا منذ الصغر على اختلاف نظرتنا للذكور والإناث).





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وتتناول المناقشة العوامل التي تشكل توقعاتنا المختلفة من كل من الذكور والإناث ومدى تأثرنا بالأفكار والمعتقدات الخاصة بالنوع التي غُرست فينا منذ الصغر، كما تناقش الأدوار المرتبطة بالنوع والقوالب النمطية الموجودة في مجتمعنا اليوم، وكيف تشكلت تلك الأدوار والأنماط.