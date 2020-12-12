إحباط محاولتى لتهريب الهواتف المحمولة بمنفذ أرقين البرى جنوب أسوان

نجح رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين البرى جنوب أسوان برئاسة أحمد الصاوى أحمد، مدير الجمرك من إحباط محاولتى تهرب جمركى لعدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10لسنه 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





وبناء على مذكرة معلومات مشتركة مقدمة من الرائد أحمد ضياء بإدارة البحث الجنائى والنقيب بيتر هانى بوحدة المفرقعات وماركو جرجس بإدارة الأمن الجمركى مفادها اعتزام الراكبين الأول " م . م . ع" والثانى " ا . ص .ع " ، تهريب عدد من الهواتف المحمولة .





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وبالعرض على أحمد الصاوى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية من أحمد الطيب وأحمد حسن ومحمود محمد وعلى محمد وحمدى مبارك مأمورى التفتيش بمعاونة كل من نصر الدين رضوان ومحمد إبراهيم لتفتيش أمتعه الراكبين الشخصية وتبين وجود 27 هاتف محمول ماركات وأحجام مختلفة مخبأه بين طيات الملابس داخل أمتعتهم الشخصية، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 590 ألف جنيها .





ومن جانبه قرر أحمد جعفر عطيتو ، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 34و 35 لسنة 2020 وحرر المحضرين أحمد إبراهيم وتم إحالة المحاضر للنيابة العامة .





ويأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وأحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية وأشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركى بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى.







وكانت قد شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وإعادة الإنضباط للشارع الأسوانى تنفيذًا لتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير الأمن.

