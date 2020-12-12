إحباط محاولتى لتهريب الهواتف المحمولة بمنفذ أرقين البرى جنوب أسوان

نجح رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين البرى جنوب أسوان برئاسة أحمد الصاوى أحمد، مدير الجمرك من إحباط محاولتى تهرب جمركى لعدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10لسنه 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
وبناء على مذكرة معلومات مشتركة مقدمة من الرائد أحمد ضياء بإدارة البحث الجنائى والنقيب بيتر هانى بوحدة المفرقعات وماركو جرجس بإدارة الأمن الجمركى مفادها اعتزام الراكبين الأول " م . م . ع" والثانى " ا . ص .ع " ، تهريب عدد من الهواتف المحمولة .
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وبالعرض على أحمد الصاوى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية من أحمد الطيب وأحمد حسن ومحمود محمد وعلى محمد وحمدى مبارك مأمورى التفتيش بمعاونة كل من نصر الدين رضوان ومحمد إبراهيم لتفتيش أمتعه الراكبين الشخصية وتبين وجود 27 هاتف محمول ماركات وأحجام مختلفة مخبأه بين طيات الملابس داخل أمتعتهم الشخصية، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 590 ألف جنيها .
ومن جانبه قرر أحمد جعفر عطيتو ، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 34و 35 لسنة 2020 وحرر المحضرين أحمد إبراهيم وتم إحالة المحاضر للنيابة العامة .
ويأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وأحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية وأشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركى بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى.
وكانت قد شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وإعادة الإنضباط للشارع الأسوانى تنفيذًا لتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير الأمن.
تمكنت وحدة مباحث كوم أمبو من إلقاء القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو 3 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الحشيش وسلاح عبارة عن بندقية آلية.
وأسفرت الحملة من ضبط العاطلين وبحوزتهم 3 أكياس حشيش و3 كيلو بانجو بندقية آلية وأخرى خرطوش و13 طلقة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجار العرض على النيابة.
وتم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم ، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وفى مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط 5 عناصر إجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة ، تم التحفظ علي المتهمين، وجارى اتخاذ الإجرءات القانونية تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق .
وكشفت التحقيقات الأولية عن ضبط 4 قطع أسلحة نارية ، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (800) جرام و كمية من الحشيش تزن ( 350 ) جرام وكمية من الهيروين تزن (30) جرام وتم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة السريعة، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين.