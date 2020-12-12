أيهما أعمق فى الحب.. امرأة السرطان أم الجوزاء

كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج، لذلك كشف خبير الأبراج نور فيصل الفرق بين حب كل من امرأة الجوزاء وامرأة السرطان.





وقال خبير الأبراج من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الحب بالنسبة للمرأة من برج السرطان يتلخص في الآتي: حبها صادق وعميق قليلة الغيرة مشاكلها العاطفية مرجعها عدم ثقتها بنفسها، سعادتها تكتمل وترتبط باكتمال القمر عندما يكون بدرًا هى عاطفية جدًا، رقيقة شفافة، موثوق بحبها وإخلاصها وتفانيها، مثالية بحنانها وعطفها تضحي بنفسها من أجل سعادة حبيبها، وتكون العلاقة دائمًا مستقرة، تجعل حبيبها أهم ما في الدنيا ومحور اهتمامها، تكرس عاشقة السرطان حياتها لحبيبها، تعطى كثيرا وتتوقع العرفان بالمقابل، إذا أهملها تتخلى عنه وتدوس عواطفها وأحاسيسها وقد تحطم أحلامها لتظهر بمظهر اللامبالية، ولكنها فى حقيقة الأمر تخفي حزنها وشقائها وآلامها وينعكس ذلك جليًا عليها.





أما الحب بالنسبة للمرأة من برج الجوزاء: فهي عقلانية أكثر منها عاطفية والحب عندها مسألة عقلية بمعنى أنها تحب أن تقتنع بالشريك والحبيب، وهي لا تأخذ الحب بجدية بل تعتبره لعبة تسلي بها وقتها وتسد بها فراغ حياتها، ولكنها عاطفية جدًا بخلاف المظهر الذي تبدو عليه من برود.





والبعض يعتبرها امرأة لعوبًا مثيرة للحنق والغضب ومعقدة، وحقيقة الأمر أنها ليست معقدة نفسيًا بل بها تناقضات تظهر في شخصيتها وإذا أحبت أصبحت حياتها أنغامًا ترفرف من حولها العصافير وتعلوها نغمات الحب وكأن الدنيا قد أصبحت ربيعًا دائمًا وهي تستعمل كل أسلحتها الأنثوية وتظهر نعومتها في حديثها ورقتها وجاذبيتها حتى تمتلك الحبيب ويتحول حبه لها إلى عبادة وهي سعيدة وراضية وهذا كل ما تتمناه، وتريد أن تكون محور حياته وهي لا ترى ذلك أنانية بل تراه حقها كامرأة جميلة.