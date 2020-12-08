توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 8 /12 /2020 مهنيا وصحيا وعاطفيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 08 ديسمبر- كانون الأول 2020 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعى .





برج الحمل

مهنيًا: حذار مخالفة الآراء والقوانين وإثارة العداوات، تشعر ربما خلال هذا اليوم بالظلم او الاساءة





عاطفيًا: الحبيب بحاجة ماسة إليك، وأنت لا تمنحه الوقت الكافي ما قد يشعره بالإحباط، تدارك الأمور





صحيًا: تجد أن كل الظروف مؤاتية لتحسين وضعك الصحي، وعليك الاستفادة قدر الإمكان من هذا الواقع

برج الثور:

مهنيًا: يتركز اهتمامك على إدخال تعديل على أمورك المالية، الفرصة متاحة لذلك ولا سيما اليوم





عاطفيًا: تنجح في تعزيز علاقتك بالحبيب بالحوار والصراحة والروية، وتزول العراقيل التي واجهتكما منذ مدة





صحيًا: بقليل من الصبر والمثابرة تتمكن من الحصول على رشاقة وصحة سليمة، وتكون في أفضل حالاتك





برج الجوزاء:

مهنيًا: تبدو شديد الحماسة لفكرة البدء بتنفيذ مشروع جديد وتتلقى الكثير من التهاني بمشروع كنت قد بدأت تنفيذه





عاطفيًا: ما كنت تنتظره من الشريك يتحقق بالكامل، ولن تكون مضطرًا إلى مضاعفة جهودك





صحيًا: ما قمت به حتى الآن يكفي نوعًا ما لاستعادة وزنك الطبيعي، يلزمك بعض الوقت للوصول إلى الهدف المنشود





برج السرطان:

مهنيًا:أدرس خطواتك ماليًا وأعد النظر في الاستثمارات التي أنجزتها أخيرًا وحاول ان تكون اكثر تركيزا فى شؤونك المهنية





عاطفيًا: علاقتك مستقرة مع الحبيب، إنسَ الماضي وتطلّع نحو المستقبل لكي تمضيا معًا حياة جميلة





صحيًا: أخرج مع الأصدقاء وتمتّع بوقتك معهم لتستعيد عافيتك وترفه عن نفسك





برج الاسد:

مهنيًا: عمليات مالية ناجحة، توقّع فرصًا وعروضًا، قد تستعذب حضورًا يحدّثك عن اشخاص غابوا من حياتك، أو ربما تتذكر ما كان بسبب بعض الاحداث والظروف المحيطة





عاطفيًا: قدمت تضحيات كثيرة في سبيل الحبيب، حان الوقت ليقدّم التضحيات من جانبه





صحيًا: أنصح لك التروي والتصرف بهدوء وبعقلانية أمام من يحاول إثارة أعصابك





برج العذراء:

مهنيًا: مخططاتك ومشاريعك جيدة وناجحة فليس هناك ضرورة للقلق والخوف الحظ يقف الى جانبك





عاطفيًا: لا تقطع الوعود للحبيب إذا لم تثق بأنك ستفي بها ولو على المدى الطويل، فقد يغير نظرته إليك





صحيًا: ضع صحتك في أولوية اهتماماتك، فإذا فقدتها فقدت كل شيء وأصبحت عاجزًا عن القيام بشيء





برج الميزان:

مهنيًا: حاول ان تستوعب أصعب الأمور، لا تراهن لتسوية أي أمر، فأنت تفتقد المناعة والحصانة





عاطفيًا: تتلقى إتصالًا يحمل إليك أخبارًا سارّة تخصّ الشريك، فتفرح بدورك له وتهنئه





صحيًا: قد تحاول القيام بالمستحيل للمحافظة على هدوء أعصابك، لكن محاولاتك لن تبوء بالفشل





برج العقرب:

مهنيًا: تتلقى عرضًا مغريًا يساعدك على تحسين أوضاعك، لكنّ ذلك قد يتطلب منك التخلّي عن مكتسبات سابقة





عاطفيًا: بالنسبة إلى أمورك العاطفية تعرف صخبًا وحياة اجتماعية متحركة وملونة بمناسبات واجتماعات تفوق توقعاتك





صحيًا: تراجع في المعنويات نتيجة خيبة مهنية تصيبك بإحباط ويأس، ما ينعكس موقتًا على صحتك





برج القوس:

مهنيًا: تعرف المزيد من التطور في قدراتك العملية، وهذا يكون ولا شك ثمارًا لما زرعته سابقًا من عطاء وجهد

عاطفيًا: لا تكثر من الحديث عن مغامراتك العاطفية السابقة، فهذا قد يقلق الشريك كثيرًا، فتقع بعض الخلافات





صحيًا: ممارسة الرياضة بلا انقطاع وكما يجب، توفر لك قدرة أكبر على التركيز وصفاء في الذهن





برج الجدي

مهنيًا: يوم عادي خال من أي مشكلات ومعاكسات، استفد منه للتفكير في مشاريع مستقبلية





عاطفيًا: قد تحتدم الخلافات وتنشب الحروب، لكنك لا تخفق في تصحيح الأوضاع وإعادتها الى نصابها الطبيعي.





صحيًا: من المستحسن أن تخفف من سيطرة هاجس العمل عليك وأن تمنح نفسك بعض الاسترخاء





برج الدلو:





مهنيًا: سوء تفاهم مع بعض الزملاء، يظهر لك حقيقتهم ويكشف أمامك الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحا.





عاطفيًا: الأجواء المستجدّة في العمل قد لا تكون مريحة، تمر بفترة من الحزن والقلق، لكن لا تدع ذلك يؤثر في علاقتك بالشريك لأنه سيسعى إلى مساعدتك.





صحيًا: تستشير محيطك لتقف على آرائه بشأن مشروع سفر يتضمن نشاطات مفيدة للصحة





برج الحوت:

مهنيًا: اجواء مناسبة لمعالجة القضايا، وتحصل على دعم وتأييد وترتفع المعنويات وتتقدم بنجاح، وتتخذ المبادرة لحسم الخيارات





عاطفيًا: تستعيد موقعك في قلب الشريك بعد سوء تفاهم بسيط، فقم بما يرضيه ولن تكون خاسرًا



