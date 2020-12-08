توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 8 /12 /2020 مهنيا وصحيا وعاطفيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 08 ديسمبر- كانون الأول 2020 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعى .
برج الحمل
مهنيًا: حذار مخالفة الآراء والقوانين وإثارة العداوات، تشعر ربما خلال هذا اليوم بالظلم او الاساءة
عاطفيًا: الحبيب بحاجة ماسة إليك، وأنت لا تمنحه الوقت الكافي ما قد يشعره بالإحباط، تدارك الأمور
صحيًا: تجد أن كل الظروف مؤاتية لتحسين وضعك الصحي، وعليك الاستفادة قدر الإمكان من هذا الواقع
برج الثور:
مهنيًا: يتركز اهتمامك على إدخال تعديل على أمورك المالية، الفرصة متاحة لذلك ولا سيما اليوم
عاطفيًا: تنجح في تعزيز علاقتك بالحبيب بالحوار والصراحة والروية، وتزول العراقيل التي واجهتكما منذ مدة
صحيًا: بقليل من الصبر والمثابرة تتمكن من الحصول على رشاقة وصحة سليمة، وتكون في أفضل حالاتك
برج الجوزاء:
مهنيًا: تبدو شديد الحماسة لفكرة البدء بتنفيذ مشروع جديد وتتلقى الكثير من التهاني بمشروع كنت قد بدأت تنفيذه
عاطفيًا: ما كنت تنتظره من الشريك يتحقق بالكامل، ولن تكون مضطرًا إلى مضاعفة جهودك
صحيًا: ما قمت به حتى الآن يكفي نوعًا ما لاستعادة وزنك الطبيعي، يلزمك بعض الوقت للوصول إلى الهدف المنشود
برج السرطان:
مهنيًا:أدرس خطواتك ماليًا وأعد النظر في الاستثمارات التي أنجزتها أخيرًا وحاول ان تكون اكثر تركيزا فى شؤونك المهنية
عاطفيًا: علاقتك مستقرة مع الحبيب، إنسَ الماضي وتطلّع نحو المستقبل لكي تمضيا معًا حياة جميلة
صحيًا: أخرج مع الأصدقاء وتمتّع بوقتك معهم لتستعيد عافيتك وترفه عن نفسك
برج الاسد:
مهنيًا: عمليات مالية ناجحة، توقّع فرصًا وعروضًا، قد تستعذب حضورًا يحدّثك عن اشخاص غابوا من حياتك، أو ربما تتذكر ما كان بسبب بعض الاحداث والظروف المحيطة
عاطفيًا: قدمت تضحيات كثيرة في سبيل الحبيب، حان الوقت ليقدّم التضحيات من جانبه
صحيًا: أنصح لك التروي والتصرف بهدوء وبعقلانية أمام من يحاول إثارة أعصابك
برج العذراء:
مهنيًا: مخططاتك ومشاريعك جيدة وناجحة فليس هناك ضرورة للقلق والخوف الحظ يقف الى جانبك
عاطفيًا: لا تقطع الوعود للحبيب إذا لم تثق بأنك ستفي بها ولو على المدى الطويل، فقد يغير نظرته إليك
صحيًا: ضع صحتك في أولوية اهتماماتك، فإذا فقدتها فقدت كل شيء وأصبحت عاجزًا عن القيام بشيء
برج الميزان:
مهنيًا: حاول ان تستوعب أصعب الأمور، لا تراهن لتسوية أي أمر، فأنت تفتقد المناعة والحصانة
عاطفيًا: تتلقى إتصالًا يحمل إليك أخبارًا سارّة تخصّ الشريك، فتفرح بدورك له وتهنئه
صحيًا: قد تحاول القيام بالمستحيل للمحافظة على هدوء أعصابك، لكن محاولاتك لن تبوء بالفشل
برج العقرب:
مهنيًا: تتلقى عرضًا مغريًا يساعدك على تحسين أوضاعك، لكنّ ذلك قد يتطلب منك التخلّي عن مكتسبات سابقة
عاطفيًا: بالنسبة إلى أمورك العاطفية تعرف صخبًا وحياة اجتماعية متحركة وملونة بمناسبات واجتماعات تفوق توقعاتك
صحيًا: تراجع في المعنويات نتيجة خيبة مهنية تصيبك بإحباط ويأس، ما ينعكس موقتًا على صحتك
برج القوس:
مهنيًا: تعرف المزيد من التطور في قدراتك العملية، وهذا يكون ولا شك ثمارًا لما زرعته سابقًا من عطاء وجهد
عاطفيًا: لا تكثر من الحديث عن مغامراتك العاطفية السابقة، فهذا قد يقلق الشريك كثيرًا، فتقع بعض الخلافات
صحيًا: ممارسة الرياضة بلا انقطاع وكما يجب، توفر لك قدرة أكبر على التركيز وصفاء في الذهن
برج الجدي
مهنيًا: يوم عادي خال من أي مشكلات ومعاكسات، استفد منه للتفكير في مشاريع مستقبلية
عاطفيًا: قد تحتدم الخلافات وتنشب الحروب، لكنك لا تخفق في تصحيح الأوضاع وإعادتها الى نصابها الطبيعي.
صحيًا: من المستحسن أن تخفف من سيطرة هاجس العمل عليك وأن تمنح نفسك بعض الاسترخاء
برج الدلو:
مهنيًا: سوء تفاهم مع بعض الزملاء، يظهر لك حقيقتهم ويكشف أمامك الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحا.
عاطفيًا: الأجواء المستجدّة في العمل قد لا تكون مريحة، تمر بفترة من الحزن والقلق، لكن لا تدع ذلك يؤثر في علاقتك بالشريك لأنه سيسعى إلى مساعدتك.
صحيًا: تستشير محيطك لتقف على آرائه بشأن مشروع سفر يتضمن نشاطات مفيدة للصحة
برج الحوت:
مهنيًا: اجواء مناسبة لمعالجة القضايا، وتحصل على دعم وتأييد وترتفع المعنويات وتتقدم بنجاح، وتتخذ المبادرة لحسم الخيارات
عاطفيًا: تستعيد موقعك في قلب الشريك بعد سوء تفاهم بسيط، فقم بما يرضيه ولن تكون خاسرًا
صحيًا: انفعالك وعصبيتك الزائدان يقلقان راحتك ويقضّان مضجعك ويبقيانك كأنك على استعداد دائم لمخاصمة الجميع