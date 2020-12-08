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توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 8 /12 /2020 مهنيا وصحيا وعاطفيا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:07 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 08 ديسمبر- كانون الأول 2020 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعى .

برج الحمل
مهنيًا: حذار مخالفة الآراء والقوانين وإثارة العداوات، تشعر ربما خلال هذا اليوم بالظلم او الاساءة

عاطفيًا: الحبيب بحاجة ماسة إليك، وأنت لا تمنحه الوقت الكافي ما قد يشعره بالإحباط، تدارك الأمور

صحيًا: تجد أن كل الظروف مؤاتية لتحسين وضعك الصحي، وعليك الاستفادة قدر الإمكان من هذا الواقع
 
برج الثور:
مهنيًا: يتركز اهتمامك على إدخال تعديل على أمورك المالية، الفرصة متاحة لذلك ولا سيما اليوم

عاطفيًا: تنجح في تعزيز علاقتك بالحبيب بالحوار والصراحة والروية، وتزول العراقيل التي واجهتكما منذ مدة

صحيًا: بقليل من الصبر والمثابرة تتمكن من الحصول على رشاقة وصحة سليمة، وتكون في أفضل حالاتك

برج الجوزاء:
  مهنيًا:  تبدو شديد الحماسة لفكرة البدء بتنفيذ مشروع جديد وتتلقى الكثير من التهاني بمشروع كنت قد بدأت تنفيذه

عاطفيًا: ما كنت تنتظره من الشريك يتحقق بالكامل، ولن تكون مضطرًا إلى مضاعفة جهودك

صحيًا: ما قمت به حتى الآن يكفي نوعًا ما لاستعادة وزنك الطبيعي، يلزمك بعض الوقت للوصول إلى الهدف المنشود

برج السرطان:
 مهنيًا:أدرس خطواتك ماليًا وأعد النظر في الاستثمارات التي أنجزتها أخيرًا وحاول ان تكون اكثر تركيزا فى شؤونك المهنية

عاطفيًا: علاقتك مستقرة مع الحبيب، إنسَ الماضي وتطلّع نحو المستقبل لكي تمضيا معًا حياة جميلة

صحيًا: أخرج مع الأصدقاء وتمتّع بوقتك معهم لتستعيد عافيتك وترفه عن نفسك

برج الاسد:
مهنيًا:  عمليات مالية ناجحة، توقّع فرصًا وعروضًا، قد تستعذب حضورًا يحدّثك عن اشخاص غابوا من حياتك، أو ربما تتذكر ما كان بسبب بعض الاحداث والظروف المحيطة 

عاطفيًا: قدمت تضحيات كثيرة في سبيل الحبيب، حان الوقت ليقدّم التضحيات من جانبه

صحيًا: أنصح لك التروي والتصرف بهدوء وبعقلانية أمام من يحاول إثارة أعصابك

برج العذراء:
   
مهنيًا: مخططاتك ومشاريعك جيدة وناجحة فليس هناك ضرورة للقلق والخوف الحظ يقف الى جانبك

عاطفيًا: لا تقطع الوعود للحبيب إذا لم تثق بأنك ستفي بها ولو على المدى الطويل، فقد يغير نظرته إليك

صحيًا: ضع صحتك في أولوية اهتماماتك، فإذا فقدتها فقدت كل شيء وأصبحت عاجزًا عن القيام بشيء

برج الميزان:
  مهنيًا: حاول ان تستوعب أصعب الأمور، لا تراهن  لتسوية أي أمر، فأنت تفتقد المناعة والحصانة

عاطفيًا: تتلقى إتصالًا يحمل إليك أخبارًا سارّة تخصّ الشريك، فتفرح بدورك له وتهنئه

صحيًا: قد تحاول القيام بالمستحيل للمحافظة على هدوء أعصابك، لكن محاولاتك لن تبوء بالفشل

برج العقرب:
   مهنيًا: تتلقى عرضًا مغريًا يساعدك على تحسين أوضاعك، لكنّ ذلك قد يتطلب منك التخلّي عن مكتسبات سابقة

عاطفيًا: بالنسبة إلى أمورك العاطفية تعرف صخبًا وحياة اجتماعية متحركة وملونة بمناسبات واجتماعات تفوق توقعاتك

صحيًا: تراجع في المعنويات نتيجة خيبة مهنية تصيبك بإحباط ويأس، ما ينعكس موقتًا على صحتك

برج القوس:                          
مهنيًا: تعرف المزيد من التطور في قدراتك العملية، وهذا يكون ولا شك ثمارًا لما زرعته سابقًا من عطاء وجهد
عاطفيًا: لا تكثر من الحديث عن مغامراتك العاطفية السابقة، فهذا قد يقلق الشريك كثيرًا، فتقع بعض الخلافات

صحيًا: ممارسة الرياضة بلا انقطاع وكما يجب، توفر لك قدرة أكبر على التركيز وصفاء في الذهن

برج الجدي
مهنيًا: يوم عادي خال من أي مشكلات ومعاكسات، استفد منه للتفكير في مشاريع مستقبلية

عاطفيًا: قد تحتدم الخلافات وتنشب الحروب، لكنك لا تخفق في تصحيح الأوضاع وإعادتها الى نصابها الطبيعي.

صحيًا: من المستحسن أن تخفف من سيطرة هاجس العمل عليك وأن تمنح نفسك بعض الاسترخاء

برج الدلو:

مهنيًا: سوء تفاهم مع بعض الزملاء، يظهر لك حقيقتهم ويكشف أمامك الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحا.

عاطفيًا: الأجواء المستجدّة في العمل قد لا تكون مريحة، تمر بفترة من الحزن والقلق، لكن لا تدع ذلك يؤثر في علاقتك بالشريك لأنه سيسعى إلى مساعدتك.

صحيًا: تستشير محيطك لتقف على آرائه بشأن مشروع سفر يتضمن نشاطات مفيدة للصحة

برج الحوت:       
مهنيًا: اجواء مناسبة لمعالجة القضايا، وتحصل على دعم وتأييد وترتفع المعنويات وتتقدم بنجاح، وتتخذ المبادرة لحسم الخيارات

عاطفيًا: تستعيد موقعك في قلب الشريك بعد سوء تفاهم بسيط، فقم بما يرضيه ولن تكون خاسرًا

صحيًا: انفعالك وعصبيتك الزائدان يقلقان راحتك ويقضّان مضجعك ويبقيانك كأنك على استعداد دائم لمخاصمة الجميع
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