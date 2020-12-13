مرتضى منصور يترافع في دعوى بطلان حل مجلس إدارة الزمالك

بدأت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، نظر أولى جلسات دعوى بطلان قرارى مجلس ادارة نادى الزمالك المصادر من وزير الشباب والرياضة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.





ومنع الأمن الادارى بالمجلس، حضور الصحفيين، الجلسة ودخل مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك واصطحب معه نحو 5 محامين فقط .





وتواجدت الأجهزة الأمنية بمحيط مبنى مجلس الدولة، بالتزامن مع نظر أولى جلسات الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، وأحمد عادل عبدالفتاح وإسماعيل يوسف وأح مد مرتضى ومحمد أنور وشريف كمال، أعضاء مجلس إدارة النادي السابقين.





ومن المقرر أيضًا أن تنظر محكمة القضاء الإداري بذات الجلسة الطعن المقام من هاني زادة عضو مجلس الزمالك السابق على القرار ذاته حيث كان قد سبق باقي أعضاء مجلس إدارة النادي في إقامة طعنه، وحددت المحكمة جلسة واحدة لنظر جميع الطعون لإقامتها على نفس القرار وبذات الطلبات