ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مرتضى منصور يترافع في دعوى بطلان حل مجلس إدارة الزمالك

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:27 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
محمد زهير
بدأت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، نظر أولى جلسات دعوى  بطلان قرارىمجلس ادارة نادى الزمالك المصادر من وزير الشباب والرياضة  وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

ومنع الأمن الادارى بالمجلس، حضور الصحفيين، الجلسة ودخل  مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك واصطحب معه نحو 5 محامين فقط .

وتواجدت الأجهزة الأمنية بمحيط مبنى مجلس الدولة، بالتزامن مع نظر أولى جلسات الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، وأحمد عادل عبدالفتاح وإسماعيل يوسف وأح مد مرتضى ومحمد أنور وشريف كمال، أعضاء مجلس إدارة النادي السابقين.

ومن المقرر أيضًا أن تنظر محكمة القضاء الإداري بذات الجلسة الطعن المقام من هاني زادة عضو مجلس الزمالك السابق على القرار ذاته حيث كان قد سبق باقي أعضاء مجلس إدارة النادي في إقامة طعنه، وحددت المحكمة جلسة واحدة لنظر جميع الطعون لإقامتها على نفس القرار وبذات الطلبات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يترافع أمام القضاء الإداري في دعوى عزله من رئاسة الزمالك.. اليوم

شاهد | مرتضى منصور في مجلس الدولة للطعن على قرار عزله من الزمالك

مرتضى منصور يحسم الجدل حول استقالته من رئاسة نادي الزمالك

مرتضى منصور أمام المحكمة: أنا مش بعرف أشتم

لرئاسة الزمالك .. مرتضى منصور أمام القضاء الإداري| غدا

نظر دعوى مرتضى منصور لبطلان قرار عزله اليوم

ترشيحاتنا

تحذير من الأرصاد لأًصحاب الأمراض التنفسية الأيام المقبلة.. شاهد

سيدة تغيب عن حضور حفل زفاف ابنتها الوحيدة بسبب ريموت التليفزيون.. تفاصيل

زواج التجربة يثير الجدل في الشارع المصري .. تفاصيل

في وقت محدد .. الأزهر: لا يجوز التقدم بخطبة هذه المرأة

أمر بسيط فى الصلاة يفسدها .. الإفتاء توضحه

سعر الذهب اليوم الأحد 13-12-2020

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرهن رنا سماحة وميار الغيطي.. شاهد| نجمات تألقن بفساتين الزفاف في 2020

لأول مرة .. بي إم دبليو تنشر صور براءات اختراع تصميم M4 كابورليه 2021 | صور

قصة السيارة التى انقلب بها أحمد حلمي لينقذ إبراهيم نصر.. فيديو وصور