إنجازات وتحديات في أسوان.. تنفيذ مشروع التطوير الشامل ومركزين بالبرنامج الرئاسي لتطوير ألف قرية.. شاهد

وفى هذا الإطار تلقى " صدى البلد " فى السطور التالية الضوء على أبرز ما شهده عام 2020 بأسوان حيث نعرض أهم ملامح خطة التطوير والتجميل الجارية فقد قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن هناك سباق مع الزمن لتنفيذ رؤية متكاملة للتطوير والتجميل سواء فى مدينة أسوان أو باقي مدن المحافظة من أجل استعادة المكانة الحضارية لأسوان بإعتبارها أحد أهم المواقع على خريطة السياحة العالمية حيث جارى تكثيف الجهود والإسراع بمعدلات تنفيذ أكبر مشروع حضاري لتطوير وتجميل السوق السياحي القديم وميدان المحطة وبلازا درة النيل بمدينة أسوان والذى يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .





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وصلت نسبة التنفيذ فيه أكثر من 80% ومن المخطط إنهاءه مطلع العام القادم ، ويشمل المشروع إنشاء نوافير مائية وراقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات ، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات إنتظار للسيارات ، بجانب الأنارة والرصف والدهانات وذلك بشكل وألوان متناسقة لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية سواء للسوق السياحى أو ميدان المحطة ، كما أنه مخطط أن تضم حديقة درة النيل في وسطها النصب التذكارى للشهداء و 4 تماثيل .

أما بالنسبة للسوق السياحى القديم فإنه جارى تغطيته ببرجولات خشبية آمنة وضد الحريق ومرتكزة علي قواعد خرسانية مسلحة ، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت ، بجانب تجديد وجهات المحلات عن طريق تجليدها ، وأيضًا تجديد ورفع كفاءة عدد 10 بوابات رئيسية فيه وإنشاء عدد 2 بوابة جديدة ، بالإضافة إلى تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكي ، وكذا إنشاء عدد 2 كافية داخل مسار السوق السياحي ، فضلًا عن تطوير وصيانة شبكات البنية الأساسية وخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي والحريق .

وأشار أشرف عطية فى تصريحات خاصة بأنه تم مؤخرًا إختيار مركزى إدفو وكوم أمبو ضمن البرنامج الرئاسى الجديد للتطوير الشامل لألف قرية مصرية حيث سيتم تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة فى 50 قرية منها 35 قرية بإدفو و15 قرية بكوم أمبو وذلك التعاون مع المجتمع المدنى وتشمل رفع كفاءة و إدخال شبكات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والطرق والإنارة العامة والإسعاف ورفع المخلفات وتحسين البيئة .





بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية والشبابية ، فضلًا عن مشروعات التمكين الإقتصادى لخلق فرص عمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والدول المانحة مما سيساهم في تغيير وجه الحياه وتحسين مستوى معيشة حوالى 893،5 ألف نسمة من أهالى المركزين ، حيث سيتم البدء في التنفيذ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، كما سيتم تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات بهدف سرعة تنفيذ هذا المشروع التنموى الضخم .

أما عن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى للقضاء على تداعيات ومشاكل تهالك البنية التحتية أوضح محافظ أسوان بأنه يحظى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بإهتمام كبير من القيادة السياسية ومجلس الوزراء من أجل إحداث طفرة غير مسبوقة تلبى كافة إحتياجات ومطالب المواطنين فى هذا القطاع الحيوى وذلك من خلال تنفيذ حزمة من مشروعات التطوير والتجديد والإحلال لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى تضم 85 مشروع متنوع بتكلفة إجمالية 3.4 مليار جنيه بمختلف مدن ومراكز المحافظة .





منهم 46 مشروع تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى من أبرزهم مشروع الإحلال والتجديد للخطوط والشبكات بطريق السادات بتكلفة 44 مليون جنيه وبمسافة 550 متر كمرحلة أولى وقد وصلت معدلات التنفيذ فيها إلى 50% ، وهو الذى يتوازى مع البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي على دعم هذا الأعمال بمبلغ 250 مليون جنيه وتشمل تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى .

أما عن الجهود المبذولة لتخطى المشكلات والعقبات التى تواجه مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات فقد أكد اللواء أشرف عطية بأن بالنسبة لمشاكل الإسكان فالحمد لله خطونا خطوات كبيرة فى السعى لوضع الحلول السريعة لها من خلال التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية حيث جارى تنفيذ 13 مشروع متنوع بتكلفة 1.2 مليار جنيه .





كما تم إقتحام العديد من التحديات والمشاكل المتراكمة منها مشروع الإسكان المتميز بمنطقة حى العقاد والذى ظل 12 عام متعثرًا فنحن الآن نقوم بتسليم الوحدات السكنية بإجمالى 552 وحدة سكنية في التجمع الأول للحاجزين وذلك بعد إنجاز أعمال التشطيب واللاندسكيب ، كما سيتم تسليم باقى الوحدات تباعًا من إجمالى الوحدات السكنية المستهدف إنهاؤها بواقع 2118 وحدة ، ليؤكد ذلك على مصداقية المحافظة في الوفاء بوعودها للمنتفعين من هذا المشروع السكنى الضخم ، وخاصة أنه تم الإتفاق مع الشركة الوطنية للمقاوات على تحويل المشروع إلى كمباوند على الطراز المعمارى الحديث يراعى فيه كافة متطلبات الحياة العصرية من مسطحات خضراء وأماكن مفتوحة للترفيهه ومشايات وساحات إنتظار للسيارات .

وعن مشروعات الطرق والمحاور والكبارى الجارى تنفيذها بالمحافظة قال أشرف عطية بأنه جارى تنفيذ 85 مشروع بإعتمادات 5,4 مليار جنيه منهم إنشاء 3 محاور وكبارى عملاقة هى كلابشة الحر والمخطط إفتتاحه قريبًا ، بجانب محورى دراو وخزان أسوان الحر البديل لكوبرى الخزان القديم بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 4 مليار جنيه ، كما جارى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إزدواج الطريق الصحراوى بنطاق المحافظة وذلك بطول 90 كم بدءًا من أسوان وحتى إدفو بتكلفة 540 مليون جنيه .





وأيضًا تم إدراج مشروع إعادة رصف وتطوير طريق أسوان / وادى العلاقى بطول 180 كم جنوب وبتكلفة تقديرية 600 مليون جنيه ، وهو الذى يتواكب مع تنفيذ مشروعات خطة الرصف بتكلفة 68 مليون جنيه وبإجمالى أطوال تصل لنحو 39 كم من خلال التركيز على الطرق التى تخدم أكبر قطاع من المواطنين حيث تم الإنتهاء بعدد من الطرق الداخلية من أبرزها طريق مطلع الصداقة الجديدة من ناحية السيل بطول 800 م فى الإتجاهين ، بجانب طرق العباسية وفارس بكوم أمبو بإجمالى أطوال 3 كم ، وأيضًا مداخل ومخارج محور كلابشة بطول 1 كم ، بالإضافة إلى طريق بلانة بنصر النوبة بطول 800 م ، فضلًا عن طريق الجمعاوية بالبصيلية قبلى بإدفو بطول 1.7 كم ، وأخيرًا طريق الإذاعة والتليفزيون بالرديسية بحرى بإدفو بطول 1 كم .

وفى نفس الوقت جارى العمل فى رصف ورفع كفاءة المرحلة الثانية من طريق السادات بطول 700 م من ضمن مسافة 3,5 كم مخطط رصفها ، علاوة على طريق خان أسوان بطول 1 كم ، و يتوازى ذلك مع تنفيذ عدد من الطرق الرئيسية من خلال الجهات الأخرى حيث يقوم حاليًا جهاز التعمير لجنوب الصعيد برصف وإعادة كفاءة الطريق البديل للسادات فيله / الشلال / المحمودية بطول 2 كم وبتكلفة 3,1 مليون جنيه .





وأيضًا تنفيذ مشروع الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم بطول 23 كم وبتكلفة 472,8 مليون جنيه ، بالإضافة إلى إنشاء كوبرى علوى للسيارات أعلى خطوط السكك الحديدية والطريق الزراعي الشرقى بطول 375 متر وبتكلفة تقديرية 120 مليون جنية ، علاوة على قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى بداية من أسوان وحتى إدفو بطول 90 كم وبتكلفة 540 مليون جنيه .

وعن تحديث وسائل النقل الداخلى ( السيرفيس والكبود ) أضاف محافظ أسوان بأنه من أجل الحفاظ على الوجه الحضارى لعاصمة الشباب الإفريقى وتوفير وسيلة نقل آمنة ومتطورة للمواطنين مع تفريغ المدينة من المظاهر الغير حضارية فقد تم تطبيق قرار إلغاء حركة سير سيارات الكبود بطريق السادات كمرحلة أولى ، ثم سيستكمل لخطوط السيرفيس المتجهه إلى حي المحمودية تمهيدًا لتعميم وقف إستخدام السيارات الكبود على مستوى المحافظة .





وقد حرصنا أيضًا على التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي المصرى لدعم وتمويل إطلاق مشروع إحلال وتجديد سيارات البيك أب ( الكبود ) بسيارات ميكروباص حديثة بنفس أرقام اللوحات المعدنية ووفقًا لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية وبمقدم يتراوح بين ( 25 : 35 % ) من قيمة السيارة ، كما تم تكليف مسئولى المرور بتشديد الرقابة على عدادات التاكسى ومركبات التوك توك والتروسيكل والسيطرة على تحركاتها ومنع سيرها بالميادين والشوارع الرئيسية .