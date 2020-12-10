محافظ أسوان: تجديد 816 منزلا بقرى نصر النوبة بتكلفة 400 مليون جنيه

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تجديد شبكات المياه والصرف الصحى بطريقى السادات والسماد ، بجانب مشروع الإحلال والتجديد لمنازل قرى نصر النوبة ، وذلك بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ ، ومديرى الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى.





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شدد اللواء أشرف عطية على المسئولين بضرورة رفع نسب الإنجاز والإنتهاء من المشروعات الجارية مع مطلع شهر يناير القادم ، مؤكدًا على الإسراع بالعمل فى تجديد خط طرد الصرف الصحى بطريق السماد بطول 1250 م وبقطر 500 مللى بولى إيثلين بتكلفة 5 ملايين جنيه حيث وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 80%.





وأشار إلى أنه جارى أيضًا توصيل خط مياه بطريق السادات بطول 3 كم وبقطر 250 مللى وبتكلفة 5 ملايين جنيه ، بالإضافة إلى توصيل خط إنحدار بطول 1,5 كم وبقطر 630 مللى وبتكلفة تقديرية 12 مليون جنيه.





وفى كلف المحافظ، مدير عام الإسكان بسرعة دراسة وإختيار عدد من قطع الأراضى المناسبة ورفعها لوزارة الإسكان لإقامة مشروعات سكنية متنوعة عليها تساهم في ح ل مشكلة الإسكان وتكون مناسبة لمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأهالى والمستفيدين.





ووجه المحافظ إلى إنهاء إجراءات طرح وترسية أعمال الإحلال والتجديد ل 816 منزل بقرى نصر النوبة بإعتمادات مالية تصل إلى 400 مليون.





ولفت إلى أنه جارى بالتوازى طرح إحلال وتجديد 600 منزل أخرين في شهر إبريل القادم ليصبح إجمالى ما سيتم إحلاله وتجديده خلال الخطة المالية لعام 2020/2021 عدد 1416 منزل مما يعد أكبر مشروع إحلال وتجديد تشهده منازل قرى نصر النوبة حيث يوازى حجمه كافة ما تم إنجازه على مدار السنوات السابقة .





وكان قد قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بأنه تم اليوم الخميس فتح باب الترشح لإجراء انتخابات إتحاد الطلاب في 18 كلية ومعهد بناءً علي قرار وزير التعليم العالي والتى تجرى خلال الفترة من 10 حتي 24 ديسمبر الجاري للعام الجامعي 2021/2020 ، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وأعضاء اللجنة العليا لإشراف علي الانتخابات.





وشدد الدكتور أحمد غلاب علي ضرورة وأهمية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داعيا الطلاب للمشاركة في في حقهم الانتخابي داخل اتحادات الطلابية بالكليات والجامعة.