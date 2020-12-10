ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسوان: تجديد 816 منزلا بقرى نصر النوبة بتكلفة 400 مليون جنيه

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:49 م
محافظ أسوان يشدد
محافظ أسوان يشدد على رفع نسب الإنجاز وسرعة إنهاء الأعمال
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تجديد شبكات المياه والصرف الصحى بطريقى السادات والسماد ، بجانب مشروع الإحلال والتجديد لمنازل قرى نصر النوبة ، وذلك بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ ، ومديرى الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى.

واقرأ أيضًا:

شدد اللواء أشرف عطية على المسئولين بضرورة رفع نسب الإنجاز والإنتهاء من المشروعات الجارية مع مطلع شهر يناير القادم ، مؤكدًا على الإسراع بالعمل فى تجديد خط طرد الصرف الصحى بطريق السماد بطول 1250 م وبقطر 500 مللى بولى إيثلين بتكلفة 5 ملايين  جنيه حيث وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 80%. 

وأشار إلى أنه جارى أيضًا توصيل خط مياه بطريق السادات بطول 3 كم وبقطر 250 مللى وبتكلفة 5 ملايين جنيه ، بالإضافة إلى توصيل خط إنحدار بطول 1,5 كم وبقطر 630 مللى وبتكلفة تقديرية 12 مليون جنيه.

وفى كلف المحافظ، مدير عام الإسكان بسرعة دراسة وإختيار عدد من قطع الأراضى المناسبة ورفعها لوزارة الإسكان لإقامة مشروعات سكنية متنوعة عليها تساهم في ح ل مشكلة الإسكان وتكون مناسبة لمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأهالى والمستفيدين. 

ووجه المحافظ إلى إنهاء إجراءات طرح وترسية أعمال الإحلال والتجديد ل 816 منزل بقرى نصر النوبة بإعتمادات مالية تصل إلى 400 مليون. 

ولفت إلى أنه جارى بالتوازى طرح إحلال وتجديد 600 منزل أخرين في شهر إبريل القادم ليصبح إجمالى ما سيتم إحلاله وتجديده خلال الخطة المالية لعام 2020/2021 عدد 1416 منزل مما يعد أكبر مشروع إحلال وتجديد تشهده منازل قرى نصر النوبة حيث يوازى حجمه كافة ما تم إنجازه على مدار السنوات السابقة .

وكان قد قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بأنه تم اليوم الخميس فتح باب الترشح لإجراء انتخابات إتحاد الطلاب في 18 كلية ومعهد بناءً علي قرار وزير التعليم العالي والتى تجرى خلال الفترة من 10 حتي 24 ديسمبر الجاري للعام الجامعي 2021/2020 ، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وأعضاء اللجنة العليا لإشراف علي الانتخابات.

وشدد الدكتور أحمد غلاب علي ضرورة وأهمية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داعيا الطلاب للمشاركة في في حقهم الانتخابي داخل اتحادات الطلابية بالكليات والجامعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يوجه لبدء العمل فى مشروع الإحلال والتجديد خط مياه بنصر النوبة.. صور

إنفوجراف أسوانى يبرز حجم الإنجازات لتحويل أسوان لبانوراما جمالية بمشروعات تنموية

شركة مياه الشرب بأسوان تدعم محطة صرف صحى جبل تقوق بطلمبة غاطسة جديدة

محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة إحلال وتجديد وصيانة خطوط مياه الشرب بنصر النوبة.. صور

للتعامل مع بقعة زيت.. وقف مرشحات مياه إدفو في أسوان

"مياه أسوان" تنفذ حملات لمواجهة المتأخرات ووصلات المياه المخالفة

ترشيحاتنا

قبل حفل الختام.. شاهد إطلالات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة السينمائي

تهديدات قطر.. تفاصيل تراجع الكاف عن إقامة السوبر الإفريقي فى مصر ونقله للدوحة

أبرزهم عمر السومة.. 4 صفقات نارية على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

عارية الكتفين.. نجلاء بدر تتألق في أحدث ظهور

ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺴﺮﻱ: ﻻ أﻓﻀﻞ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻗﺼﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺪﻱ.. فيديو

بمكياج صاخب.. شاهد إطلالة بوسي شلبي في ختام مهرجان القاهرة

Advertisements

بشاير 2021.. زيادة مرتبات المعلمين وأجور الموظفين وأصحاب المعاشات.. تفاصيل

قنبلة الشتاء.. صفقة كبرى بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

أدعية وقرآن.. ماذا فعل محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان فى "قفص المحكمة"

شوبير يهاجم الكاف بسبب السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

قرار مفاجئ من إيهاب جلال قبل مواجهة الأهلى والمقاصة فى الدوري

الفنان أشرف زكي يسجد باكيًا على المسرح بعد تكريمه.. شاهد

نراكِ العام المقبل.. مدينة أوروبية تودع الشمس وكلمة السر ظاهرة نادرة

تهديدات قطر.. تفاصيل تراجع الكاف عن إقامة السوبر الإفريقي فى مصر ونقله للدوحة

عزل وفصل نائب رئيس مجلس الدولة ومعاون بالنيابة العامة من عملهما

جريمة هزت الإمارات.. النائب العام يعلن القبض على مرتكبي واقعة الاغتصاب الجماعى

الأهلي ونهضة بركان.. الكاف يستقر على نقل السوبر الإفريقي إلى قطر

بدلة بيضا وكمامة| ماذا قال محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان لـ رئيس محكمة الجنايات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريب صور ميتسوبيشي أوتلاندر 2022 Mitsubishi Outlander قبل طرحها رسميا

بمكياج صاخب.. شاهد إطلالة بوسي شلبي في ختام مهرجان القاهرة

مواصفات التحفة الكورية كيا كادينزا 2021 kia cadenza .. صور