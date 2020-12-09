محافظ أسوان: مشروع التحول الرقمي يحقق نقلة نوعية في جميع الخدمات

تواصل محافظة أسوان جهودها؛ لمسايرة التطور التكنولوجى بإستخدام التقنيات الحديثة ضمن منظومة التحول الرقمى.
وفى هذا الإطار شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات مؤتمر التحول الرقمى والتطوير المؤسسى بحضور الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى ، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ.
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وخلال كلمته رحب اللواء أشرف عطية بضيوف المحافظة من الإستشاريين والمتخصصين في هذا المجال ، مؤكدًا على أن محافظة أسوان تسير بخطى ثابتة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى وخروجه إلى النور بصورة متكاملة تحقق نقلة نوعية فى جميع التعاملات الإدارية والمالية والفنية، وأيضًا الخدمات الجماهيرية وذلك من خلال تخصيص مبنى لهذا المشروع الحيوى بديوان عام المحافظة لميكنة العمل داخل جميع الدواوين والوحدات المحلية والمديريات الخدمية بالمحافظة.
وأشار أشرف عطية إلى أنه سيتم دعم هذا الصرح الخدمى بكافة التجهيزات والأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة ، بالإضافة إلى الكوادر البشرية المدربة وذلك فى إطار تحقيق رؤية الدولة2030 فيما يخص التنمية المستدامة والتحول الرقمى وتوفير آفاق جديدة للخدمات الجماهيرية وهو الذى يتواكب مع جهود الحكومة أيضًا لمكافحة الفساد الإدارى من خلال منظومة الشباك الواحد التى تستهدف الفصل بين مقدم ومتلقى الخدمة.
ومن جهتها، أوضحت الدكتورة غادة لبيب بأن منظومة التحول الرقمى ليست للرفاهية بل تعد بمثابة أسلوب حياة ووسيلة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين ، بجانب المساهمة فى ترشيد موارد الدولة وهو ما يعمل بدوره على مكافحة كافة أشكال الفساد
ونوهت إلى أن محافظة أسوان كان لها النصيب الأكبر لدخولها ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الشامل الجديد والتى سيكون لها عوائد إيجابية على المواطنين ضمن التحول الرقمى الذى سيساهم بشكل مباشر فى بناء الإنسان المصرى رقميا، وهذا يتطلب منا جميعًا كأجهزة دولة ومجتمع أن نتضافر لنصل ببلدنا إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال توفير بنية معلوماتية متكاملة والوصول بهذا التحول إلى الإنسان البسيط بكافة الوسائل والطرق المتاحة لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة من هذه المنظومة الهادفة والبناءة .