محافظ أسوان: مشروع التحول الرقمي يحقق نقلة نوعية في جميع الخدمات





وخلال كلمته رحب اللواء أشرف عطية بضيوف المحافظة من الإستشاريين والمتخصصين في هذا المجال ، مؤكدًا على أن محافظة أسوان تسير بخطى ثابتة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى وخروجه إلى النور بصورة متكاملة تحقق نقلة نوعية فى جميع التعاملات الإدارية والمالية والفنية، وأيضًا الخدمات الجماهيرية وذلك من خلال تخصيص مبنى لهذا المشروع الحيوى بديوان عام المحافظة لميكنة العمل داخل جميع الدواوين والوحدات المحلية والمديريات الخدمية بالمحافظة.





وأشار أشرف عطية إلى أنه سيتم دعم هذا الصرح الخدمى بكافة التجهيزات والأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة ، بالإضافة إلى الكوادر البشرية المدربة وذلك فى إطار تحقيق رؤية الدولة2030 فيما يخص التنمية المستدامة والتحول الرقمى وتوفير آفاق جديدة للخدمات الجماهيرية وهو الذى يتواكب مع جهود الحكومة أيضًا لمكافحة الفساد الإدارى من خلال منظومة الشباك الواحد التى تستهدف الفصل بين مقدم ومتلقى الخدمة.





ومن جهتها، أوضحت الدكتورة غادة لبيب بأن منظومة التحول الرقمى ليست للرفاهية بل تعد بمثابة أسلوب حياة ووسيلة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين ، بجانب المساهمة فى ترشيد موارد الدولة وهو ما يعمل بدوره على مكافحة كافة أشكال الفساد



