محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل بالمدينة

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين، بالإسراع بمعدلات الإنجاز ووضع اللمسات الجمالية لأكبر مشروع حضارى للتطوير والتجميل تشهده عاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد الأفريقى.





جاء ذلك أثناء جولته الميدانية لمتابعة تنفيذ معدلات مشروع تطوير وتجميل ميدان المحطة وبلازا درة النيل، وأيضًا السوق السياحي القديم والتى تراوحت بين 65% و85%.





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ووجه المحافظ خلال جولته الشركة المنفذة بالجودة العالية أثناء إنهاء التشطيبات النهائية لإظهار هذا المشروع الكبير بالشكل المطلوب وبما يتناسب مع المكانة السياحية لمدينة أسوان ليكون واجهة حضارية وجمالية وبما يتواكب مع الهوية البصرية والحفاظ على الطابع الأسوانى الأصيل ، مطالبًا بوضع مقاعد مريحة للمواطنين في الجزء الأمامى لميدان المحطة المطل على كورنيش النيل والذى سيصبح ساحة مفتوحة للفنون والإبداعات المتنوعة التى يتفرد بها التراث الأسوانى من الفلكلور والرقصات والفنون التشكيلية والتصوير وغيرها لإفساح المجال أمام استمتاع المواطنين والزائرين.





وشدد اللواء أشرف عطية على عرض تصميم النافورة الرئيسية والتى ستكون راقصة وبالالوان قبل تشطيبها لإبداء أى ملاحظات وضمان تنفيذها بشكل جمالى مبهر ، على أن يتوازى ذلك مع توحيد تصميم يافطات الإعلانات ، لافتًا إلى أهمية التشطيب الجيد لأرضيات الطرق الداخلية لميدان المحطة والتى سستكون من حجر البازلت لتؤدى الغرض منها في الحد من سرعة المركبات وضمان سلامتها على المدى البعيد .





والجدير بالذكر بأن مشروعات التطوير والتجميل تشمل نوافير مائية وراقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات ، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات إنتظار للسيارات ، بجانب الأنارة والرصف والدهانات وذلك بشكل وألوان متناسقة لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية سواء للسوق السياحى أو ميدان المحطة ، كما أنه مخطط أن تضم بلازا درة النيل في وسطها النصب التذكارى للشهداء و 4 تماثيل .





أما بالنسبة للسوق السياحى القديم والذى يبلغ طوله 2400 متر بالشوارع الجانبية وبمتوسط عرض 11 أمتار ستضم الأعمال المخططة للتطوير تغطية السوق السياحي ببرجولات خشبية آمنة وضد الحريق ومرتكزة علي قواعد خرسانية مسلحة، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت.





بجانب تجديد وجهات المحلات عن طريق تجليدها، وأيضًا تجديد ورفع كفاءة 10 بوابات رئيسية للسوق السياحي وإنشاء عدد 2 بوابة جديدة ، بالإضافة إلى تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكي، وكذا إنشاء عدد 2 كافية داخل مسار السوق السياحي ، فضلًا عن تطوير وصيانة الشبكات البنية الأساسية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والحريق.