صحة أسوان تواصل تنظيم فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة.. صور

تحت شعار " حقك تنظمي" واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان تنظيم فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان، التى تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان ، وبإشراف الدكتور محمد عبد المنعم سرور وكيل المديرية ومدير إدارة تنظيم الأسرة .







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وقد انطلق الأسبوع الأول للحملة خلال الفترة من 6 حتي 10 ديسمبر الجاري وذلك في مراكز دراو وكوم أمبو ونصر النوبة ، كما تستمر المرحلة الثانية خلال الفترة من 13 حتي 17 ديسمبر الجاري في إدفو شرق وإدفو غرب وأسوان وذلك ضمن مبادرة " أيامنا أحلى " .





ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي بأن هذه الحملة يأتي تنظيمها في إطار توجيهات الدولة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدًا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانًا .