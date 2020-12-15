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محافظات

صحة أسوان تواصل تنظيم فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة.. صور

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:58 ص
صحة أسوان
صحة أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
تحت شعار " حقك تنظمي"  واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان تنظيم فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان، التى تم تنظيمها  تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان،  وبإشراف الدكتور محمد عبد المنعم سرور  وكيل المديرية ومدير إدارة تنظيم الأسرة  .


وقد انطلق الأسبوع الأول للحملة خلال الفترة من 6 حتي 10 ديسمبر الجاري وذلك في مراكز دراو وكوم أمبو ونصر النوبة  ، كما تستمر المرحلة الثانية خلال الفترة من 13 حتي 17 ديسمبر الجاري في إدفو شرق وإدفو غرب وأسوان وذلك ضمن مبادرة " أيامنا أحلى " .

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي بأن هذه الحملة يأتي تنظيمها في إطار توجيهات الدولة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدًا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانًا .

 وكانت عقدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان إجتماعًا لمتابعة توفير كافة أوجه الرعاية الإجتماعية والصحية والمعيشية للمواطنين الذين بلا مأوى للقضاء على ظاهرة التسول والتي رصدها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء إحدى جولاته الميدانية فى نهاية نوفمبر الماضي وذلك بحضور مديري الجهات المعنية .

وقد تقرر خلال الإجتماع إنشاء فرقة للتدخل السريع تضم هذه الجهات مع إلزامها بإرتداء زي موحد حتى يتسنى توجيه كل حالة إلى مكانها الصحيح وللمساعدة على القضاء نهائيًا على ظاهرة التسول بالمحافظة حفاظًا على الشكل الحضاري للمحافظة ، وكذا القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع  والتى تعد آفة تهدد السلام الاجتماعي .

ومن جانبها أكدت غاده أبوزيد بأن فرق التدخل السريع ستساهم في حماية أطفال الشوارع من مخاطر التعرض للعديد من المشاكل الصحية والنفسية والإجتماعية ، موضحة بأن فريق إدارة الحالة التابع لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوي سيقوم بمتابعة حالات بلا مأوى بعد إستقرار حالتها الصحية تمهيدًا لإيداعه بدور الرعاية الإجتماعية .
صحة أسوان تواصل تنظيم فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة.. صور
صحة أسوان تواصل تنظيم فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة.. صور
صحة أسوان تواصل تنظيم فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة.. صور
صحة أسوان تواصل تنظيم فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة.. صور
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