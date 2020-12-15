ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأطفال أكثر عرضة.. شاهد أسباب الإصابة بجرثومة المعدة وطرق الوقاية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:07 ص
جرثومة المعدة
جرثومة المعدة
Advertisements
نورهان رأفت
قالت الدكتورة مايسة شوقي ، أستاذ الصحة العامة ، بجامعة القاهرة ، إن جرثومة المعدة تعرف لدى الأطباء ، بشكل شائع ، لأنه وفقا للأبحاث الطبية العالمية ، فإن 50% من أية مجتمع ، قد يعاني من هذه الجرثومة .

وأضافت الدكتورة مايسة شوقي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح" ، والمذاع على فضائية "دي إم سي " ، أن الفئات الشائعة ، التي تصاب بـ هذه الجرثومة ، هي فئات الأطفال ، ثم الشباب ، لأنهم هم أكثر الفئات حركة بالمجتمع ، وتناول الطعام غير الصحي .

ولفتت إلى أن هذه الجرثومة ، تنتقل من خلال اللعاب ، والبراز ، موضحة أن أعراضه ، تظهر في القيئ ، كعرض أساسي .

وأشارت إلى أنه من أهم أساليب الوقاية ، من تلك الجرثومة ، التأكد من مصدر الطعام ، قبل شرائه ، وتناوله ، وضرورة غسل اليدين جيدا ، قبل البدء في الطعام ، وغسل اليدين جيدا ، بعد الخروج من الحمام ، لافتة إلى أن هذه الجرثومة ، لا تستجيب ، سريعا ، للمضادات الحيوية  .

وينصح الأطباء باللجوء إلى بعض الأطعمة الطبيعية ، مثل زيت الزيتون والعسل الأبيض ، و خضار البروكلي ، والشاي الأخضر .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التفاح والشاي الأخضر والقرنبيط .. أفضل وقاية من جرثومة المعدة في تدريب بجامعة القناة

علاج ميكروب المعدة الثلاثى بالأدوية والأعشاب في أسرع وقت

من مطبخك.. اقضي على جرثومة المعدة بدون المضادات الحيوية

بعلاجات سريعة من مطبخك.. تخلصي من جرثومة المعدة

من مطبخك.. علاجات سريعة لجرثومة المعدة

ترشيحاتنا

مصدر بالكهرباء يكشف كواليس تعديل لائحة عقوبة سرقة التيار

كشف غموض مقتل طفلة ببني سويف.. ابن خالتها كلمة السر

20 ألف جنيه غرامة.. عقوبات تنتظر سناء سيف لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

نشرة أخبار العالم.. انفجار يضرب ناقلة للنفط بميناء جدة.. فوز جو بايدن برئاسة أمريكا.. قرار سعودي مهم حول لقاح كورونا

أخبار الرياضة.. حقيقة سرقة تصميم تيشيرت الأهلي الجديد.. رضا عبدالعال يهاجم موسيماني.. منصب رئيس الجمهورية لـ وائل جمعة

اتهام خطير من ترامب عقب هزيمته في انتخابات الرئاسة الأمريكية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن عرض جديد يشير إلى النوبة القلبية | ما هو

أجنبية تروي موقفا إنسانيا من رجل شمري في السعودية.. شاهد

هل ظهرت سلالة جديدة لـ فيروس كورونا أشد فتكًا؟ دراسة تجيب