الأطفال أكثر عرضة.. شاهد أسباب الإصابة بجرثومة المعدة وطرق الوقاية

قالت الدكتورة مايسة شوقي ، أستاذ الصحة العامة ، بجامعة القاهرة ، إن جرثومة المعدة تعرف لدى الأطباء ، بشكل شائع ، لأنه وفقا للأبحاث الطبية العالمية ، فإن 50% من أية مجتمع ، قد يعاني من هذه الجرثومة .





وأضافت الدكتورة مايسة شوقي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح" ، والمذاع على فضائية "دي إم سي " ، أن الفئات الشائعة ، التي تصاب بـ هذه الجرثومة ، هي فئات الأطفال ، ثم الشباب ، لأنهم هم أكثر الفئات حركة بالمجتمع ، وتناول الطعام غير الصحي .





ولفتت إلى أن هذه الجرثومة ، تنتقل من خلال اللعاب ، والبراز ، موضحة أن أعراضه ، تظهر في القيئ ، كعرض أساسي .





وأشارت إلى أنه من أهم أساليب الوقاية ، من تلك الجرثومة ، التأكد من مصدر الطعام ، قبل شرائه ، وتناوله ، وضرورة غسل اليدين جيدا ، قبل البدء في الطعام ، وغسل اليدين جيدا ، بعد الخروج من الحمام ، لافتة إلى أن هذه الجرثومة ، لا تستجيب ، سريعا ، للمضادات الحيوية .



