بعلاجات سريعة من مطبخك.. تخلصي من جرثومة المعدة

هل تبحثين عن علاجات سريعة لجرثومة المعدة يمكنك بعلاجات سريعة من مطبخك التخلص من جرثومة المعدة وفقا لموقع "webmed".



لا يستمر العلاج عادة أكثر من أسبوعين، قد يقلل استخدام اثنين من المضادات الحيوية بدلًا من واحد من خطر مقاومة المضادات الحيوية.





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قد يكون استخدام العلاجات التقليدية مثل المضادات الحيوية صعبًا بالنسبة لبعض الأشخاص. من الممكن أن تعاني من آثار جانبية سلبية ، مثل الغثيان والإسهال وفقدان الشهية. يقاوم بعض الأشخاص المضادات الحيوية ، مما قد يؤدي إلى تعقيد الأساليب التقليدية للعلاج. نتيجة لذلك ، يتزايد الاهتمام بالعلاجات الطبيعية.



علاج جرثومة المعدة بالاعشاب

إليك أبرز علاجات الأعشاب لعلاج جرثومة المعدة بالاعشاب

جذر عرق السوس جذر عرق السوس علاج طبيعي شائع لجرثومة المعدة فإن جذر عرق السوس لا يقتل البكتيريا بشكل مباشر ، على الرغم من أنه يمكن أن يساعد في منعها من الالتصاق بجدران الخلايا





شاي أخضر



ووجدت الدراسة أن تناول الشاي الأخضر قبل الإصابة بالعدوى يمنع التهاب المعدة. تناول الشاي أثناء الإصابة يقلل من شدة التهاب المعدة. اعثر على مجموعة رائعة من الشاي الأخضر هنا .





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عسل

يقترح الباحثون أن استخدام العسل مع العلاجات القياسية قد يقصر وقت العلاج.العسل الخام وقد يكون لعسل مانوكا أكثر التأثيرات المضادة للبكتيريا.

زيت الزيتون قد يعالج زيت الزيتون أيضًا بكتيريا الملوية البوابية وأظهرت أن زيت الزيتون له قدرات مضادة للجراثيم قوية

إليك أبرز العلامات التحذيرية للإصابة قبل أن تبحث عن علاج جرثومة المعدة نهائيا ألم حارق في البطن النفخ غثيان فقدان الشهية التجشؤ المتكرر فقدان الوزن غير المبرر



البروكلى





تعد من أبرز الأطعمة التى تعالج براعم البروكلي وهو مركب في براعم البروكلي يسمى سلفورافان قد يكون فعالًا ضد الحلزونية البوابية . تشير الأبحاث التي أجريت على الفئران والبشر إلى أنه يقلل من التهاب المعدة. كما أنه قد يقلل من استعمار البكتيريا وتأثيراته.





العلاج مبكرًا





فى النهاية إذا كانت نتيجة اختبار H. pylori إيجابية ، فكلما بدأت العلاج مبكرًا ، كان ذلك أفضل. من غير المحتمل أن تؤذيك العلاجات الطبيعية ، لكن لم يثبت أنها تقضي على العدوى. لا تستخدمها بدلًا من العلاجات التقليدية دون إشراف طبيبك.





يمكن أن يصاب الشخص H. pylori من الطعام أو الماء أو الأواني و يمكنك أيضًا التقاط البكتيريا من خلال ملامسة اللعاب أو سوائل الجسم الأخرى للأشخاص المصابين.





العلاج بالضوء







العلاج بالضوء المستخدم داخل المعدة آمن. قد يكون مفيدًا للغاية عندما لا تكون المضادات الحيوية خيارًا.

فى النهاية إليك يمكن علاج ميكروب المعدة خاصة وأن مصدر جرثومة المعدة غير واضح. لا توجد توصيات رسمية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لمنعه.





المراجع



موقع " webmed"







موقع هيلث لاين









