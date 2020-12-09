من مطبخك.. اقضي على جرثومة المعدة بدون المضادات الحيوية

علاج جرثومة المعدة بالأدوية

لا يستمر العلاج عادة أكثر من أسبوعين.. قد يقلل استخدام اثنين من المضادات الحيوية بدلًا من واحد من خطر مقاومة المضادات الحيوية.

لا يستمر العلاج عادة أكثر من أسبوعين.. قد يقلل استخدام اثنين من المضادات الحيوية بدلًا من واحد من خطر مقاومة المضادات الحيوية.





إذا كنت تعاني من القرحة ، فقد تشعر بألم خفيف أو حارق في بطنك. قد يأتي ويذهب ، ولكن من المحتمل أن تشعر به أكثر عندما تكون معدتك فارغة ، مثل بين الوجبات أو في منتصف الليل.







يمكن أن يستمر لبضع دقائق أو لساعات.. قد تشعر بتحسن بعد تناول الطعام أو شرب الحليب أو تناول مضادات الحموضة.





إليك أبرز علاجات الأعشاب لعلاج جرثومة المعدة بالاعشاب





شاي أخضر

الشاي الأخضر قد يساعد في قتل وإبطاء نمو بكتيريا هيليكوباكتر أو جرثومة المعدة . ووجدت الدراسة أن تناول الشاي الأخضر قبل الإصابة بالعدوى يمنع التهاب المعدة. تناول الشاي أثناء الإصابة يقلل من شدة التهاب المعدة.

عسل

لم يُظهر أي بحث حتى الآن أن العسل يمكنه القضاء على البكتيريا بمفرده. يقترح الباحثون أن استخدام العسل مع العلاجات القياسية قد يقصر وقت العلاج.العسل الخام وقد يكون لعسل مانوكا أكثر التأثيرات المضادة للبكتيريا.

زيت الزيتون