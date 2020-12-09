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مرأة

من مطبخك.. اقضي على جرثومة المعدة بدون المضادات الحيوية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:45 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
هل تعاني من جرثومة المعدة  يمكن بعلاجات طبيعية سريعة من مطبخك بدون المضادات الحيوية إليك علاج جرثومة المعدة نهائيا

علاج جرثومة المعدة بالأدوية 

لا يستمر العلاج عادة أكثر من أسبوعين.. قد يقلل استخدام اثنين من المضادات الحيوية بدلًا من واحد من خطر مقاومة المضادات الحيوية. 

إذا كنت تعاني من القرحة ، فقد تشعر بألم خفيف أو حارق في بطنك. قد يأتي ويذهب ، ولكن من المحتمل أن تشعر به أكثر عندما تكون معدتك فارغة ، مثل بين الوجبات أو في منتصف الليل.

يمكن أن يستمر لبضع دقائق أو لساعات.. قد تشعر بتحسن بعد تناول الطعام أو شرب الحليب أو تناول مضادات الحموضة.

إليك  أبرز علاجات الأعشاب لعلاج جرثومة المعدة بالاعشاب

شاي أخضر
 الشاي الأخضر قد يساعد في قتل وإبطاء نمو بكتيريا هيليكوباكتر أو جرثومة المعدة . ووجدت الدراسة أن تناول الشاي الأخضر قبل الإصابة بالعدوى يمنع التهاب المعدة. تناول الشاي أثناء الإصابة يقلل من شدة التهاب المعدة.

عسل
 لم يُظهر أي بحث حتى الآن أن العسل يمكنه القضاء على البكتيريا بمفرده. يقترح الباحثون أن استخدام العسل مع العلاجات القياسية قد يقصر وقت العلاج.العسل الخام وقد يكون لعسل مانوكا أكثر التأثيرات المضادة للبكتيريا.

زيت الزيتون
قد يعالج زيت الزيتون أيضًا بكتيريا الملوية البوابية  وأظهرت أن زيت الزيتون له قدرات مضادة للجراثيم قوية 

جذر عرق السوس
جذر عرق السوس علاج طبيعي شائع لقرحة المعدة. وقد تحارب أيضًا بكتيريا الملوية البوابية. وفقًا لدراسة أجريت عام 2009 ، فإن جذر عرق السوس لا يقتل البكتيريا بشكل مباشر ، على الرغم من أنه يمكن أن يساعد في منعها من الالتصاق بجدران الخلايا.
إليك أبرز العلامات التحذيرية للإصابة قبل أن تبحث عن علاج جرثومة المعدة نهائيا 
ألم حارق في البطن
النفخ
غثيان
فقدان الشهية
التجشؤ المتكرر
فقدان الوزن غير المبرر

تأكد من التحدث مع طبيبك قبل البدء في نظام العلاج الطبيعي. لا يجب استبدال العلاج الموصى به لبكتيريا الملوية البوابية بعلاجات طبيعية.
تعيش الجراثيم في الجسم لسنوات قبل أن تبدأ الأعراض ، لكن معظم الأشخاص المصابين بها لن يصابوا بالقرحة أبدًا. الأطباء غير متأكدين من سبب إصابة بعض الأشخاص فقط بالقرحة بعد الإصابة.

بموافقة طبيبك ، يمكنك استخدام العلاجات الطبيعية كعلاج مساعد. هذا قد يزيد من آثار الأدوية التقليدية.

عادة ما يصف الأطباء مزيجًا من اثنين من المضادات الحيوية ودواء مخفض للحموضة لعلاج بكتيريا الملوية البوابية. يُعرف هذا بالعلاج الثلاثي.

فى النهاية إليك يمكن علاج ميكروب المعدة خاصة وأن مصدر جرثومة المعدة غير واضح. لا توجد توصيات رسمية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لمنعه. 

المراجع
موقع " webmed"

موقع هيلث لاين

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