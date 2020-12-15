جامعة أسوان تشارك فى ختام فعاليات المهرجان الرياضى للجامعات المصرية.. شاهد

تحت شعار " مهرجان التميز الرياضي للعام الجامعي 2020/2021 " أختتمت اليوم فعاليات المهرجان الرياضي للجامعات المصرية الذي استضافه مجمع ملاعب الجامعة بصحارى.





ومن جانبه قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أن هذا المهرجان يأتى في إطار تفعيل خطة الجامعة للأنشطة الطلابية في ظل مواجهة الموجه الثانية لفيروس كورنا المستجد مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة هذا الفيروس .









وأشار الدكتور أحمد غلاب بأن هذا المهرجان تم تنظيمه تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وأيضًا برعاية من رئيس جامعة أسوان ، وبإشراف أحمد عبد ربة مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياصى بالجامعات بوزارة الشباب والرياضة ، وحاتم يسري يوسف مدير عام رعاية الطلاب بجامعة أسوان ، وأحمد تقي قاسم مدير ادارة النشاط الرياضي .





وأضاف أحمد غلاب بأن الفعاليات المهرجان الرياضي تضمنت العديد من الألعاب الرياضية وهى " خماسي كرة القدم ، وكرة الطائرة ، وكرة السلة ، والدارتس ، والكاياك ، و50متر عدو ، بجانب مجموعة من الألعاب الترويحية .





وقد شارك 432 طالب وطالبة من 19 كلية ومعهد بجامعة أسوان في ختام المهرجان الذى شهد توزيع ميداليات وجوائز مالية علي الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولي بإجمالي 156 فائز .





وكان قد شهد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان ورشة العمل والزيارة التي نظمها مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، في حضور الدكتور نادى كمال عزيز مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية والفريق الإدارى بالمركز، ووجه بزيارة الدعم الفنى لكلية التربية الرياضية بالجامعة.





وأكد الدكتور أحمد غلاب أهمية مراجعة كافة ملفات الكليات التي لم يتم إعتمادها حتي تلحق بباقي الكليات التي منحت الاعتماد في ضوء معايير الإعتماد البرامجى والمؤسسى من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بمصر.





وأقرأ أيضًا :وأضاف أحمد غلاب أن مثل هذه الزيارات وورش العمل تعمل علي نشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالكلية وتمهيدًا للتقدم للمشروعات التى تطرحها وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي .