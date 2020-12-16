مع إيقاف خط إنتاج Note 20.. سامسونج تؤكد دعم سلسلة Galaxy S21 لميزة القلم الإلكتروني S Pen

أشارت العديد من التسريبات الغير مؤكدة خلال الفترة السابقة إلى خطة شركة سامسونج Samsung، لدعم سلسلة هواتفها القادمة Galaxy S21، بالقلم الألكتروني S Pen، حيث يأتي ذلك كجزء من خطتها الأولية لإيقاف إنتاج تشكيلة Galaxy Note 20، والآن تؤكد الشركة الكورية الجنوبية ذلك.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أكد "TM Roh" مدير قطاع الهواتف الذكية في شركة "سامسونج"، في بيان له على بعض الشائعات التي صدرت مؤخرا حيث كشف عن خطة عملاق التقنية لعام 2021.





وقال "TM Koh": " شكرًا لكل من دعمنا في عام 2020، ونطلع إلى مشاركة المزيد في يناير"، وأضاف: "لقد اهتممنا أيضا بالجوانب المفضلة لدى الأشخاص في تجربة Galaxy Note ونحن متحمسون لإضافة بعض ميزاته المفضلة إلى الأجهزة الأخرى في مجموعتنا".





وفي بيانه على موقع سامسونج أشار "TM Koh"، إلى إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S21 والتي كشفت العديد من التسريبات بعض مواصفاتها خلال الفترة الماضية، والتي من المقرر الإعلان عنها في شهر يناير المقبل.





وإلى جانب ذلك، وعد "TM Koh" بالاهتمام بالتصوير وخاصة تصوير الفيديو أكثر من أي وقت مضي في هواتف "سامسونج" الجديدة، ووعد أيضًا بأن واحدة من أهم مميزات سلسلة Galaxy Note ستتوافر في أجهزة أخرى من هواتف الشركة، وهي حسبما ورد في التسريبات السابقة قلم S Pen حيث سيقدم هاتف Galaxy S21 Ultra دعما لهذه الميزة ولكنه لن يتوافر داخل الهاتف.





وأشار "TM Koh" قائلا : "مع اقتراب إيقاف خط إنتاج أجهزة Note سنقوم بتوسيع محفظتنا من الأجهزة القابلة للطي"، حيث ستقدم "سامسونج" خلال 2021 المزيد من الهواتف القابلة للطي والتي ستأتي بأسعار أقل لجذب المزيد من المستخدمين، وقد كشفت بعض التسريبات عن خطة الشركة الكورية لإطلاق إربعة طرازات جديدة للهواتف المطوية خلال العالم المقبل.