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مرأة

سعر خرافي لـ ساعة يد عمرو دياب في أحدث ظهور.. شاهد

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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هاجر هانئ
حرص الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيه عبر جسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بـ البوستر الدعائي الأول لألبوم «يا أنا يا لأ».

وظهر عمرو دياب في البوستر الدعائي بإطلالة عصرية، حيث ارتدى قميص أسود بسيط أتسم بالنقاط ذات اللون الأبيض و نسق معه بنطلون كلاسيك أسود.

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ولفت الهضبة الأنظار بساعة يد قيمة و فخامة من Patek Philippe، وأتسمت الساعة بهيكل مصنوع من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا بإطار ثابت ، وميناء أسود-بني مع علامات ساعات ذهبية مطبقة ، وظهر علبة شفاف وحزام من جلد التمساح  مخيط يدويًا و تميزت باللون  بني غامق غير لامع.

وأتسمت ساعة عمرو دياب في احدث ظهور له بأنها تحتوي على 35 جوهرة ، ويبلغ سعرها 95000 دولار أي ما يقرب من 1.5 مليون جنيه مصري.

وتألق عمرو دياب في البوستر الدعائي بلوك جديد و مختلف و حرص على الظهور باللون شعر اشقر.

سعر خرافي لـ ساعة يد عمرو دياب في أحدث ظهور.. شاهد
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