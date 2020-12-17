سعر خرافي لـ ساعة يد عمرو دياب في أحدث ظهور.. شاهد

حرص الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيه عبر جسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بـ البوستر الدعائي الأول لألبوم «يا أنا يا لأ».





وظهر عمرو دياب في البوستر الدعائي بإطلالة عصرية، حيث ارتدى قميص أسود بسيط أتسم بالنقاط ذات اللون الأبيض و نسق معه بنطلون كلاسيك أسود.





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ولفت الهضبة الأنظار بساعة يد قيمة و فخامة من Patek Philippe، وأتسمت الساعة بهيكل مصنوع من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا بإطار ثابت ، وميناء أسود-بني مع علامات ساعات ذهبية مطبقة ، وظهر علبة شفاف وحزام من جلد التمساح مخيط يدويًا و تميزت باللون بني غامق غير لامع.





وأتسمت ساعة عمرو دياب في احدث ظهور له بأنها تحتوي على 35 جوهرة ، ويبلغ سعرها 95000 دولار أي ما يقرب من 1.5 مليون جنيه مصري.





وتألق عمرو دياب في البوستر الدعائي بلوك جديد و مختلف و حرص على الظهور باللون شعر اشقر.



