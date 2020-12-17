طاسة وفتة ومشوي.. 4 وصفات متنوعة لـ طريقة عمل السجق

فتة السجق البلدي





٢ كوب رز مصري بالشعريه

بطاطس مقلية

عيش بلدي محمر

لعمل السجق

كيلو سجق بلدي مقطع

٢ بصلة مفرومة

١ فلفل رومي مفروم

٢ فلفل ألوان مفروم

٤ طماطم مقشرة ومفرومة

٥ فص ثوم مفروم

نصف كوب بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة صلصة

رشة جوزة الطيب

ملح وفلفل أسود

سمنه





طريقة التحضير





يشوح السجق المقطع في السمنة حتى يتكرمل ومن ثم يضاف البصل والفلفل. يضاف الثوم ويشوح سريعًا.

تضاف الصلصة والتوابل وتشوح سريعًا.

تضاف الطماطم والبقدونس ويترك الخليط على النار حتى يتم النضج.

لرص طبق الفته يضاف العيش البلدي المقلي ويغطى بالأرز أو تضاف بطاطس مقليةومن ثم الطحينه ويضاف فوقها السجق.





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سجق بدبس الرمان

٥٠٠ جم سجق بلدي مقطع

٣ حبات بطاطس مقليه

بصلة حمراء مفرومة

١ فلفل رومي مفروم

٢ فلفل ألوان مفروم

٨ فص ثوم مفروم

نصف كوب بقدونس مفروم

٤ ملعقة كبيرة دبس رمان

٢ كوب مرقه

رشة جوزة الطيب

ملح وفلفل أسود

زيت نباتي





طريقة التحضير

في طاسة كبيرة يضاف القليل من زيت الزيتون ويترك ليسخن. يشوح به السجق حتى يحصل على لون ذهبي. يضاف البصل المفروم ومن ثم الثوم. يضاف الفلفل الرومي والفلفل الألوان وتضاف البهارات. يشوح الخليط سريعًا ثم تضاف البطاطس وتقلب جيدًا مع باقي المكونات.يضاف دبس الرمان والمرقه ويقلب الخليط. يترك السجق على النار حتى يتكثف الصوص ويلمع.









طاسة سجق اسكندراني بالجبنه

٢٥٠ جم سجق بلدي قطع

2 بصلة مفرومة

3 فص ثوم مفروم

2 طماطم مقشرة ومبشورة

1 فلفل رومي مفروم

1 فلفل حار مفروم

بقدونس مفروم

رشة جوزة الطيب

ملح وفلفل أسود

2 كوب موتزاريلا

نصف كوب شيدر صفراء مبشورة

ربع كوب جبنة رومي مبشورة

كوب كريمة

نصف كوب حليب

زبده





طريقة التحضير

يشوح السجق في قطعه صغيرة من الزبده حتى يحصل على لون ذهبي. يضاف البصل المفروم والفلفل الرومي والفلفل الحار والبقدونس وتشوح المكونات. يضاف الثوم ويشوح والتوابل ويشوح الخليط سريعًا. تضاف الطماطم المبشورة ويترك الخليط ليغلي. يضاف الحليب والكريمةويترك الخليط ليغلي مره ثانيه. تضاف الجبن وتترك على نار هادئه حتى تذوب تمامًا.

ترفع طاسة السجق الإسكندراني من على النار وتقدم مع الخبز.









سجق بصوص الثوم المشوي

٥٠٠ جم سجق

رأس ثوم صحيحة

بشر ليمونة

ربع كوب كزبرة مفرومه

نصف كوب عصير ليمون

نصف كوب مرقة لحمة

كوب بديل كريمة الطهي

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر

نصف ملعقة صغيرة جنزبيل

رشة جوزة الطيب

ملح وفلفل أسود

زبده

زيت نباتي





طريقة التحضير

تقسم رأس الثوم بالعرض نصفين وترش بالقليل من الزيت والملح. تلف بورق الفويل لتغلق تمامًا وتشوى في الفرن حتى يطرى الثوم جدًا ويتحول للون ذهبي فاتح. يرفع الثوم من الفرن ويفتح. نستخرج فصوص الثوم من القشر وتحفظ جانبًا.

يشوح السجق في الزبدة ويابل بالملح والفلفل وجوزة الطيب وبشر الليمون. يشوح السجق حتى نحصل على لون ذهبي. يضاف الثوم المشوي مع الكزبرة ومن ثم تضاف المرقة ويترك الخليط ليغلي جيدًا. تضاف كل التوابل ومن ثم تضاف الكريمة ويترك الخليط ليغلي ويتكثف. يرفع السجق من على النار ويترك ليهدأ سريعًا من الخرارة. ترفع حبات السجق من الصوص. يضاف عصير الليمون للصوص ويتم ضربه في الخلاط او بإستخدام الهاند بليندر حتى ينعم تمامًا. ترد قطع السجق للصوص ويقدم الطبق.