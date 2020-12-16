أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم أتوبيس بميكروباص بسوهاج

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس تابع لشركة الصعيد للوجه القبلي، وسيارة ميكروباص على طريق دار السلام أمام قرية البلابيش، بمحافظة سوهاج، إلى 6 حالة وفاة و6 مصابين.





وأعلنت مديرية الصحة الطوارئ بجميع المستشفيات وتم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف لمكان الحادث، ونقل الجثث والمصابين لمستشفيات دار السلام، وأخميم، سوهاج الجامعي.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوقوع حادث سير بين أتوبيس وميكروباص ووجود ضحايا ومُصابين بدائرة مركز دار السلام.





وعلى الفور تم الدفع بـ 16 سيارات إسعاف لموقع الحادث.





وبالانتقال والفحص تبين وقوع التصادم بين أتوبيس تابع لشركة الصعيد للوجه القبلي، قادم من قنا باتجاه القاهرة، وسيارة ميكروباص يستقلها أشخاص من مركز دار السلام، وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين.





ويُنشر لكم "صدى البلد" أسماء ضحايا ومصابي هذا الحادث:"حاتم فريد عبد الحميد 23 عامًا عامل، احمد البس جاد 19 عامًا عامل، فارس على 30 عامًا عامل، وليد محمد أمين 24 عامًا عامل، السيد نور علي غلاب 50 عامًا عامل، حسام احمد متولي 24 عامًا عامل"، جميعهم يقيمون بناحية البلابيش دائرة مركز شرطة السلام.





وتبين إصابة كل من:"عبد الرحمن راضي 28 عامًا عامل، محمود حامد رفاعي 30 عامًا عامل، محمود عبداللاه 35 عامًا عامل، عصفور احمد ابو عوف 24 عامًا عامل، نجم الدين عبد الشافي 50 عامًا عامل، تاج الدين جاد الرب 69 عامًا عامل"، جميعهم يقيمون بمحافظة قنا من مستقلي الأتوبيس الجماعي.



