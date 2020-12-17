محافظة الغربية تتلقى 141 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت 141 ألفًا و 39 طلب تصالح حتى اليوم بالمراكز التكنولوجية بإجمالي 896 مليون و579 ألف جنيه.





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وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة وفرت كافة الإجراءات للتيسير علي المواطنين حيث تم مد العمل بالمراكز التكنولوجية على مدار الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءًا وقد تمتد إلى منتصف الليل إذا تطلب الأمر ذلك.





وأعلن المحافظ أنه في إطار التيسير على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح واختصارًا للوقت والمجهود فقد تم فتح جميع الوحدات المحلية لتلقي طلبات التصالح بالإضافة إلى تخصيص مدرستين بكل مركز ومدينة وحي لتلقي الطلبات بإجمالي ٢٤ مدرسة، والتنسيق مع البنوك المصرية لتقديم قروض بنكية، والإعلان عن جميع الإرشادات بكافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية .





يذكر أن محافظة الغربية قد خفضت أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪ ، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.