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محافظات

محافظ أسوان يهنئ أول أسرة تسكن بعمارات الإسكان المتميز في حي العقاد

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:35 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لإحدى الأسر التى تسملت وحدتها السكنية بمشروع الإسكان المتميز بمنطقة حى العقاد مع منحها ثلاجة هدية.

وقد قدمت الأسرة شكرها لمحافظ أسوان لاهتمامه منذ تحمل مسئولية المحافظة بحل مشكلة تعثر هذا المشروع الذى توقف العمل به منذ 12 عامًا حيث تم خلال عام فقط  تجهيز 840 وحدة سكنية لتسليمها على مراحل بالتجمعين الأول والثاني من إجمالى 2118 وحدة سكنية لتحقيق الإستقرار المعيشى والأسرى لجميع الحاجزين بالمشروع.

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وفى نفس السياق قام اللواء أشرف عطية بتفقد مكونات المشروع حيث تابع منظومة المصاعد الكهربائية الجارى تنفيذها بالعمارات السكنية التى تم تسليمها ليتوالى بعد ذلك تنفيذها بالوحدات المتبقية.

ووجه المحافظ الشركات المنفذة بضرورة توحيد نوعية المصاعد بكل الوحدات السكنية، وترقيم هذه الوحدات والإضاءة، مع الانتهاء من أعمال توصيل الشبكات لخطوط مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى ليعقب ذلك تنفيذ أعمال الرصف ودهان البلدورات والتشجير واللاند سكيب، على أن يتوازى إنهاء أعمال التسوية والتكاسى وإنشاء الباركنج الحضارى ليكون ساحات انتظار للسيارات بالتجتمع الأول والثانى، وكذا المول التجارى بكل تجمع، بالإضافة إلى الانتهاء من المسجد الذى يتم إنشاؤه فى منطقة تتوسط التجمعين لخدمة المقيمين بهم.

كما كلف أشرف عطية مسئولى الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لتسليم باقى الوحدات في المواعيد المحددة طبقًا للجدول الزمنى الذى تم الاتفاق عليه، لافتًا إلى أن مشروع الإسكان المتميز سيصبح عبارة عن كمباوند متكامل على الطراز المعمارى الحديث لما سيتم توفيره من الخدمات الجماهيرية المختلفة، وكذا متطلبات الحياة العصرية من مسطحات خضراء وأماكن مفتوحة للترفيه ومشايات وغيرها.

وكان قد شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الحفل الختامى للتصفيات النهائية لمسابقة مؤسسة أم حبيبة لرائدات ورواد أعمال أسوان 2020، وذلك بحضور شمس على بهي مدير عام المؤسسة بأسوان، ولجنة المحكمين.
محافظ أسوان يهنئ أول أسرة تسكن بعمارات الإسكان المتميز في حي العقاد
محافظ أسوان يهنئ أول أسرة تسكن بعمارات الإسكان المتميز في حي العقاد
محافظ أسوان يهنئ أول أسرة تسكن بعمارات الإسكان المتميز في حي العقاد
محافظ أسوان يهنئ أول أسرة تسكن بعمارات الإسكان المتميز في حي العقاد
محافظ أسوان يهنئ أول أسرة تسكن بعمارات الإسكان المتميز في حي العقاد
محافظ أسوان يهنئ أول أسرة تسكن بعمارات الإسكان المتميز في حي العقاد
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