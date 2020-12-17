محافظ أسوان يتابع معدلات إحلال وتجديد مستشفى الحميات بـ 144 مليون جنيه

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها للإرتقاء بالخدمات الصحية ومتابعة معدلات العمل لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى والتى تأتى تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير منظومة الرعاية الصحية والاهتمام بصحة المواطن المصرى.









وفى هذا الصدد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد مشروع إحلال وتجديد مستشفى الحميات بمدينة أسوان والتى تصل تكلفتها إلى 144 مليون جنيه ومكونة من 5 أدوار وتضم 80 سريرا ما بين عناية مركزة وعزل وتلقى خدمة علاجية، بالإضافة إلى غرف المعامل والأشعة والخدمات الطبية الأخرى.





كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء أكبر مركز للغسيل الكلوى بتكلفة 85 مليون جنية والمقام على مساحة 1100 م2 حيث أن المركز يتكون من 3 أدوار ويضم 40 ماكينة غسيل كلوى، وأيضًا غرف للمعامل والتحاليل وغيرها من الخدمات الطبية، وهو الذى يتوازى مع تركيب 30 ماكينة غسيل كلوى أخرى بمستشفى التأمين الصحى ضمن أعمال التطوير الجارية بها بتكلفة 150 مليون جنيه.





وخلال الجولة شدد اللواء أشرف عطية على أهمية تحقيق الجودة في تنفيذ أعمال البنية التحتية لتتطابق مع كافة المواصفات والمعايير الفنية والقياسية وإجراءات الصحة والسلامة المهنية المطلوبة مع ضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد لضمان الإنتهاء من كافة الأعمال فى أقرب وقت ولتؤدى المستشفى دورها الحيوى في مواجهة الأوبئة والأمراض المتوطنة ، فضلًا عن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى وذلك ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل .





وأشار المحافظ إلى أن هناك 50 وحدة صحية جاهزة للتشغيل التجريبى لها من إجمالى 112 وحدة صحية ضمن المنظومة ، علاوة على 11 مستشفى ، وهو الذى يتواكب مع البدء فى تنفيذ التجهيزات الفنية والطبية لباقى الوحدات مع إستكمال منظومة الميكنة والتحول الرقمى حيث تم حتى الآن تسجيل 751 ألف نسمة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بنسبة 50% .





وأقرأ أيضًا :وقد طالب أشرف عطية بضرورة مراعاة توفير كافة الأمكانيات والتجهيزات اللازمة لمراعاة ذوى الإحتياجات الخاصة وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل في مختلف التخصصات الطبية .