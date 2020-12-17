ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

العثور على نوع جديد من فيروس كورونا .. إليك التفاصيل

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:10 م
العثور على نوع جديد
العثور على نوع جديد من فيروس كورونا
Advertisements
حياة عبد العزيز
دخلت المملكة المتحدة حالة من الاضطراب حيث اكتشف علماء بريطانيون نوعًا جديدًا من فيروس كورونا، يصيب جنوب شرق إنجلترا، يعمل الباحثون والمهنيون الطبيون على تحديد سبب الطفرة وقد حددوا هذا المتغير الجديد على أنه السبب وراء الانتشار الأسرع للفيروس.

وفقًا لعلماء المملكة المتحدة، فإن المتغير الجديد، الذي أطلق عليه اسم "VUI 202012/01" ، يتضمن طفرة جينية في بروتين "سبايك" يمكن أن يكون سببًا للانتشار الفوري والسهل للفيروس بين الأشخاص، وهذا يعني أن المتغير الذي تم تحديده في جنوب شرق إنجلترا به 17 طفرة تؤثر على شكل الفيروس، بما في ذلك بروتين سبايك الذي يعطي اسم عائلة الفيروس التاجي.

وفقًا للبروفيسور نيك لومان من معهد علم الأحياء الدقيقة والعدوى بجامعة برمنجهام ، وهو عضو في اتحاد COVID-19 Genomics UK (COG-UK ، "هناك بالفعل 17 تغييرًا من شأنها أن تؤثر على بنية البروتين بطريقة ما تمييز هذا المتغير من نوع سلف مشترك للمتغيرات الأخرى التي يتم تداولها، وهذا كثير.

أكدت الحكومة البريطانية ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ  فيروس كورونا COVID-19 ، والتي وفقًا لها ، ترجع إلى المتغير الجديد لفيروس كورونا، لم يقل المسؤولون شيئًا بشأن ما إذا كان البديل الجديد يمكن أن يسبب عدوى شديدة أم لا ، لكنهم يواصلون التأكيد على ارتفاع الحالات الإيجابية وارتباطها بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وفقًا لنيك لومان من جامعة برمنهام في المملكة المتحدة ، الذي يراقب ويتسلسل فيروسات كورونا، فقد شوهدت العديد من الطفرات في وقت سابق، لكن من غير المعتاد رؤيتها جميعًا معًا.

ومع ذلك ، تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية (WHO) بالأزمة الجديدة الحالية وأكد مات هانكوك ، وزير الصحة في المملكة المتحدة ، أن هذا هو الحال أثناء قيامه بتحديث مجلس العموم بشأن تفشي COVID-19 في البلاد.

اقرأ ايضا:

هل يمكن للطفرة الجديدة أن تجعل لقاح COVID غير فعال؟

حسب موقع "timesofindia"، على الرغم من عدم وجود دليل على ما إذا كانت طفرة الفيروس يمكن أن تساعده في تجنب فعالية اللقاح ، فهناك فرص وإمكانيات يجب أن نكون على دراية بها ومستعدين لها. بالنظر إلى أن اللقاح تم تطويره لاستهداف بروتين سبايك معين، فإن المتغير الجديد الذي يمكن أن يغير شكل بروتين السنبلة الموجود مسبقًا، قد لا يتضرر من اللقاح الجديد، ومع ذلك ، فقد ادعى وزير الصحة في المملكة المتحدة أنه سيكون من المستبعد جدًا أن يكون هذا البديل قادرًا على التهرب من الاستجابة المناعية التي يسببها اللقاح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إرشادات للموافقة على لقاح كورونا .. كيف يحمي الأطفال أنفسهم من الفيروس بالمدارس .. والتفاصيل الكاملة لشفاء ترامب بعقار ريجينيرون

"فاينانشيال تايمز": تحور جديد لفيروس كورونا وراء زيادة الحالات في أوروبا

ينتج أجساما مضادة.. تطوير لقاح مزود بجسيمات النانوية لمكافحة "كورونا"

مخاوف إسرائيلية من انتشار سلالة جديدة من وباء كورونا

أحدث الدراسات.. تأثير فيروس كورونا على الرجال.. طفرات العدوى تساعد في انتشاره.. معلومات جديدة عن بلازما المتعافين

من أمريكا وروسيا والصين.. أبرز 5 لقاحات قد تحمل الخلاص للعالم من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

اجتماع دبلوماسي عاجل لدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت

أخبار الرياضة.. غزل المحلة يتراجع عن حبس نجم الزمالك.. رمضان صبحي يتلقى عرضين للرحيل عن بيراميدز.. إغلاق مبنى اتحاد الكرة

سعر ومواصفات كيا سبورتاج Kia sportage jbl black edition.. صور

بدأت بوزير الصحة.. انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد كورونا في السعودية

بالأسماء.. 5 مفاجآت فى تشكيل بيراميدز أمام الزمالك قبل الإعلان الرسمي

نهر الأحزان لا يتوقف.. مصطفى بكري عن حادث دار السلام ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العثور على نوع جديد من فيروس كورونا .. إليك التفاصيل

نشرة المرأة والصحة.. فوائد غير متوقعة لتناول العسل الأسود بدل السكر.. ونرمين الفقي تستعرض جمالها على إنستجرام

بعد إصابتها بـ كورونا.. إطلالات خطيبة محمد فراج تبرز أنوثتها