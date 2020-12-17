العثور على نوع جديد من فيروس كورونا .. إليك التفاصيل

وفقًا لعلماء المملكة المتحدة، فإن المتغير الجديد، الذي أطلق عليه اسم "VUI 202012/01" ، يتضمن طفرة جينية في بروتين "سبايك" يمكن أن يكون سببًا للانتشار الفوري والسهل للفيروس بين الأشخاص، وهذا يعني أن المتغير الذي تم تحديده في جنوب شرق إنجلترا به 17 طفرة تؤثر على شكل الفيروس، بما في ذلك بروتين سبايك الذي يعطي اسم عائلة الفيروس التاجي.

وفقًا للبروفيسور نيك لومان من معهد علم الأحياء الدقيقة والعدوى بجامعة برمنجهام ، وهو عضو في اتحاد COVID-19 Genomics UK (COG-UK ، "هناك بالفعل 17 تغييرًا من شأنها أن تؤثر على بنية البروتين بطريقة ما تمييز هذا المتغير من نوع سلف مشترك للمتغيرات الأخرى التي يتم تداولها، وهذا كثير.





أكدت الحكومة البريطانية ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا COVID-19 ، والتي وفقًا لها ، ترجع إلى المتغير الجديد لفيروس كورونا، لم يقل المسؤولون شيئًا بشأن ما إذا كان البديل الجديد يمكن أن يسبب عدوى شديدة أم لا ، لكنهم يواصلون التأكيد على ارتفاع الحالات الإيجابية وارتباطها بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.





وفقًا لنيك لومان من جامعة برمنهام في المملكة المتحدة ، الذي يراقب ويتسلسل فيروسات كورونا، فقد شوهدت العديد من الطفرات في وقت سابق، لكن من غير المعتاد رؤيتها جميعًا معًا.





ومع ذلك ، تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية (WHO) بالأزمة الجديدة الحالية وأكد مات هانكوك ، وزير الصحة في المملكة المتحدة ، أن هذا هو الحال أثناء قيامه بتحديث مجلس العموم بشأن تفشي COVID-19 في البلاد.





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هل يمكن للطفرة الجديدة أن تجعل لقاح COVID غير فعال؟





حسب موقع "timesofindia"، على الرغم من عدم وجود دليل على ما إذا كانت طفرة الفيروس يمكن أن تساعده في تجنب فعالية اللقاح ، فهناك فرص وإمكانيات يجب أن نكون على دراية بها ومستعدين لها. بالنظر إلى أن اللقاح تم تطويره لاستهداف بروتين سبايك معين، فإن المتغير الجديد الذي يمكن أن يغير شكل بروتين السنبلة الموجود مسبقًا، قد لا يتضرر من اللقاح الجديد، ومع ذلك ، فقد ادعى وزير الصحة في المملكة المتحدة أنه سيكون من المستبعد جدًا أن يكون هذا البديل قادرًا على التهرب من الاستجابة المناعية التي يسببها اللقاح.