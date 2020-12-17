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مرأة

مش برد أو كورونا .. أعراض التهاب الجيوب الأنفية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

هل تعانى من التهاب الجيوب الأنفية، وخصوصا بسبب حالة الطقس المتقلبة ويعد التهاب الجيوب الأنفية حالة شائعة تحدث عندما تلتهب بطانة الجيوب الأنفية، مما يسبب مجموعة مختلفة من الاعراض التى تجعل البعض يعتقد انه مصاب بمرض آخر إليك أعراض التهاب الجيوب الأنفية، و بعض العلاجات المنزلية لها التي يمكن أن توفر الراحة الفورية.


أعراض التهاب الجيوب الأنفية

وللتمكن من معرفة التهاب الجيوب الأنفية نعرض لكم أبرز الاعراض وفقا لما جاء في موقع " nhsinform" .

وللتفرقة بين الإصابة بالجيوب الأنفية وكورونا تشمل أعراض التهاب الجيوب الأنفية:

- انخفاض حاسة الشم. 
- رائحة الفم الكريهة. 
- إفرازات خضراء أو صفراء من الأنف. 
- أنف مسدود. 
- ألم وحنان حول الخدين أو العينين أو الجبهة. 
- صداع الجيوب الأنفية. 
- ارتفاع في درجة الحرارة (حمى) إلى 38 درجة مئوية (100.4 فهرنهايت) أو أكثر. 


طرق علاج التهاب الجيوب الانفية

شرب الماء

تساعد هذه السوائل في تخفيف المخاط وإراحة الجيوب الأنفية المتهيجة، يجب تجنب الكحوليات والكافيين،والتدخين الذي يؤدي إلى الجفاف.

البخار

يساعد إضافة 3 قطرات من الصنوبر أو زيت إكليل الجبل مع 3 قطرات من النعناع ، أو 1 قطرة من الزعتر و زيت النعناع، مع وضع وجهك لأسفل فوق الماء ، ضع منشفة على مؤخرة رأسك واستنشق البخار ، فهذا سيساعد في تنظيف ممر الأنف المسدود.

بجانب الحيل السابقة إليكم حيل سريعه تخلصك من انسداد الأنف  مع الأصابة بالجيوب الأنفية يقدمها موقع healthline 

- الاستحمام  الساخن في عودة تنفسك إلى الوضع الطبيعي على الأقل لفترة قصيرة.

- تناول المشروبات الساخنة والشاي الدافئ والحساء سيساعدان أيضًا في تخفيف الانزعاج في حلقك.

- تناول أدوية الحساسية .

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