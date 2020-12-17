مش برد أو كورونا .. أعراض التهاب الجيوب الأنفية

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

وللتفرقة بين الإصابة بالجيوب الأنفية وكورونا تشمل أعراض التهاب الجيوب الأنفية:

- إفرازات خضراء أو صفراء من الأنف.

- أنف مسدود.

- ألم وحنان حول الخدين أو العينين أو الجبهة.

- صداع الجيوب الأنفية.

- ارتفاع في درجة الحرارة (حمى) إلى 38 درجة مئوية (100.4 فهرنهايت) أو أكثر.



طرق علاج التهاب الجيوب الانفية



شرب الماء

البخار





يساعد إضافة 3 قطرات من الصنوبر أو زيت إكليل الجبل مع 3 قطرات من النعناع ، أو 1 قطرة من الزعتر و زيت النعناع، مع وضع وجهك لأسفل فوق الماء ، ضع منشفة على مؤخرة رأسك واستنشق البخار ، فهذا سيساعد في تنظيف ممر الأنف المسدود.