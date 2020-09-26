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مرأة

يريحك من الألم.. تمرين يعالج الجيوب الأنفية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:58 م
يريحك من الالم ..
يريحك من الالم .. تمرين يعالج الجيوب الانفية
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اسماء محمد
يعانى كثيرون من مشاكل الجيوب الأنفية التى تسبب آلاما قويا وتجعل الإنسان غير قادر على التركيز حيث إنها تعيق مجرى التنفس الرئيسي مما يرتب عليه الكثير من المشاكل الصحية مثل الصداع.
وتزداد آلام الجيوب الأنفية خلال أوقات الحرارة الشديدة والبرودة القارسة مما يجعل الانسان عرضة لكثير من آلام وفى بعض الاحيان تكن الأدوية بمفردها غير كافية لعلاج هذه المشكلة بشكل صحيح ، وهنا تأتى الحاجة لممارسة بعض التمارين البسيطة التى  تجعل الجيوب الانفية أوسع مما يتيح القدرة على التنفس بشكل صحيح وعلاج المشاكل الصحية التى تحدث لمرضى الجيوب الأنفية.

وتساعد ممارسة التمارين فى تسكين الام وعلاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، ومنها مشاكل الجيوب الانفية بشرط اختيار التمارين المناسبة وتنفيذها بخطوات صحيحة.

عرض موقع " برايت سايد " خطوات عمل تمرين يعالج الام الجيوب الأنفية ويجعلها اوسع.
    -  احرص على استخدام أصابعك لتحرير الضغط في المنطقة فوق أنفك مباشرة. 
    -  ابدئي بالفرك من نقطة الضغط فوق خط الحاجب .
    -  كرر هذا التمرين عدة مرات بشكل متواصل .
    -  بعد ذلك ، استمر في الفرك على المنطقة من أعلى أنفك إلى عينيك .
تمرين آخر لتدليك الجيوب الأنفية
-   يمكنك محاولة عمل دوائر على عظام  الأنف ووجنتيك باستخدام اصبع الإبهام .

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