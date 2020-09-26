اعمله لنفسك.. تمرين مساج لعلاج آلام الظهر



تعد الام الظهر من اكثر المشكلات الصحية شيوعا بين البشر في مختلف البلدان ومن مختلف الاعمار ومن اهم اسبابها الجلوس بوضعيات خاطئة أو الجلوس لساعات طويلة بشكل متواصل وهو ما يحدث بالفعل في الوقت المعاصر حيث ان اغلب الوظائف تتطلب الجلوس وقتا طويلا امام الكمبيوتر.





كما ان النوم بوضعية غير مريحة للظهر تتسب فى المعاناة من الام الظهر ، فضلا عن التعرض للاصابات والمشكلات الصحية التى تؤثر على الظهر مما يجعل معظمنا بحاجة لجلسات مساج للظهر فى المنزل وللأسف الشديد قد لا تجد احد في افراد اسرتك يرغب تعلم ابسط حركاتها وتطبيقها لك ومن هنا جاء فكرة ابكار طريقة لعمل مساج الظهر فى المنزل دون الاستعانة بأحد .

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عرض موقع " برايت سايد " طريقة سهلة وبسيطة لعمل مساج للظهر فى المنزل بدون الاستعانة بأى شخص بتمارين مفيدة.





خطوات مساج الظهر فى المنزل

• قفي مع توجيه ظهرك إلى الحائط وضعي كرة تنس أو كرة تدليك بين الحائط وأسفل ظهرك.

• ابدأ في تحريك جسمك من جانب إلى آخر ثم لأعلى ولأسفل لتحرير أي توتر في المنطقة.

• لا تخف من ممارسة المزيد من الضغط ، إذا كنت تشعر بالراحة.

• لألم الظهر ، يمكنك تجربة الاستلقاء على كرتين من التنس مربوطين في جورب للضغط على العمود الفقري والظهر.