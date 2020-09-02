تمرين سهل وفعال لعلاج آلام الظهر

تعد الام الظهر من اشهر المشكلات الشائعة بين شريحة كبيرة من النساء والرجال فى مختلف الاعمار ويسبب الاما قوية تجعل الفرد غير قادرا على مواصلة حياته بشكل طبيعي .





وتلعب الرياضة دورا كبيرا فى علاج الأمراض بشرط اختيار التمرين المناسب لنوع الألم ، لذا نعرض لكم فيما يلي خطوات تطبيق تمرين سهل لعلاج الم الظهر ، وذلك وفقا لما ذكره موقع "برايت سايد " .





خطوات:





استلقى على ظهرك، قم ب ثني إحدى رجليك ثم اثني الأخرى أسفل ركبة الرجل الأولى كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

امسك يديك معًا خلف ركبتيك.

الآن ، اسحبه بالقرب من صدرك باستخدام كلتا يديك.

سيؤثر هذا التمرين على جانب واحد فقط من الجسم اعتمادًا على الساق .

حافظ على هذا الوضع لمدة 20 ثانية وكرره مرتين بكلتا الساقين.



