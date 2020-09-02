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تمرين سهل وفعال لعلاج آلام الظهر

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:31 م
تمرين سهل وفعال لعلاج
تمرين سهل وفعال لعلاج الم الظهر
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اسماء محمد
تعد الام الظهر من اشهر المشكلات الشائعة بين شريحة كبيرة من النساء والرجال فى مختلف الاعمار ويسبب الاما قوية تجعل الفرد غير قادرا على مواصلة حياته بشكل طبيعي .

وتلعب الرياضة دورا كبيرا فى علاج الأمراض بشرط اختيار التمرين المناسب لنوع الألم ، لذا نعرض لكم فيما يلي خطوات تطبيق تمرين سهل لعلاج الم الظهر ، وذلك وفقا لما ذكره موقع "برايت سايد " .

خطوات:

استلقى على ظهرك، قم بثني إحدى رجليك ثم اثني الأخرى أسفل ركبة الرجل الأولى كما هو موضح في الرسم التوضيحي.
امسك يديك معًا خلف ركبتيك.
الآن ، اسحبه بالقرب من صدرك باستخدام كلتا يديك.
سيؤثر هذا التمرين على جانب واحد فقط من الجسم اعتمادًا على الساق .
حافظ على هذا الوضع لمدة 20 ثانية وكرره مرتين بكلتا الساقين.

تمرين سهل وفعال لعلاج الم الظهر تمرين سهل وفعال لعلاج الم الظهر
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