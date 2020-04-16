في غمضة عين.. حيل سريعة تخلصك من انسداد الأنف

يمكنك تدليك تلك النقطة بلطف ولمدة دقيقة ويؤثر هذا التدليك على الغشاء المخاطي للأنف ويمنع جفاف والتهاب الجيوب الأنفية؛ ويمكن أن يقلل الضغط في الجيوب الأمامية.





قومى بحركات دائرية في منطقة حول أنفك لمدة 1-2 دقيقة باستخدام السبابة والوسطى مع الضغط برفق.



سيساعد هذا الإجراء في فتح الممرات الأنفية ، وسيكون من الأسهل بكثير التخلص من انسداد أنفك.





قومي بتدليك النقطة بين شفتك العليا وأنفك بحركات لطيفة لمدة 2-3 دقائق.



ستساعد هذه الخدعة على إزالة التورم في أنفك.





خذي قطعة قماش دافئة (يمكنك تسخينها في الميكروويف أو وضعها في الماء الساخن والضغط عليها بعناية). لا يجب أن يكون الضغط ساخنًا جدًا ، فقط عند درجة حرارة مريحة.





الحرارة ستجعل أي مخاط أكثر سيولة. بعد التسخين ، انفث أنفك أو اغسلها بمحلول ملحي.