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مرأة

في غمضة عين.. حيل سريعة تخلصك من انسداد الأنف

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:30 ص
انسداد الانف
انسداد الانف
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لمياء الياسين
هل تعانى من انسداد الانف المزعج، بالطبع أي شخص كان لديه انسداد في الأنف يريد التخلص من هذا الشعور بأى طريقة.. إليك وفقا لموقع برايت سايد مجموعة حيل سريعة تساعد على التخلص من إنسداد الانف .


- دلكي النقطة بين حاجبيك
يمكنك تدليك تلك النقطة بلطف ولمدة دقيقة ويؤثر هذا التدليك على الغشاء المخاطي للأنف ويمنع جفاف والتهاب الجيوب الأنفية؛ ويمكن أن يقلل الضغط في الجيوب الأمامية.


- تدليك الجيوب الأنفية
قومى بحركات دائرية في منطقة حول أنفك لمدة 1-2 دقيقة باستخدام السبابة والوسطى مع الضغط برفق.
سيساعد هذا الإجراء في فتح الممرات الأنفية ، وسيكون من الأسهل بكثير التخلص من انسداد أنفك.


- دلكي النقطة بين أنفك وشفتك
قومي بتدليك النقطة بين شفتك العليا وأنفك بحركات لطيفة لمدة 2-3 دقائق.
ستساعد هذه الخدعة على إزالة التورم في أنفك.


- قومي بتسخين أنفك
خذي قطعة قماش دافئة (يمكنك تسخينها في الميكروويف أو وضعها في الماء الساخن والضغط عليها بعناية). لا يجب أن يكون الضغط ساخنًا جدًا ، فقط عند درجة حرارة مريحة.

الحرارة ستجعل أي مخاط أكثر سيولة. بعد التسخين ، انفث أنفك أو اغسلها بمحلول ملحي.
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