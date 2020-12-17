مؤسسة فاروق حسني: انتهاء استلام أعمال شباب الفنانين.. والعرض على لجان التحكيم الأسبوع المقبل

انتهت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون اليوم الخميس من استلام الأعمال الفنية المؤهلة للمرحلة قبل النهائية من شباب الفنانين.





وأعلنت المؤسسة أنه سيتم عرضها الأسبوع المقبل على لجان التحكيم المختصة لإجازة الأعمال المرشحة للمعرض الجماعي والجوائز.





‎وأضافت المؤسسة: تقدم لمسابقة التصوير ٦٦٤ متسابقا من ٢٠ محافظة، وتبلغ قيمة الجائزة المادية ١٠٠ الف جنيه "٥٠ خمسون الف جنية الجائزة الأولي، ٣٠ ثلاثون الف جنية الجائزة الثانية، ٢٠ عشرون الف جنية الجائزة الثالثة"، بزيادة أكثر من 45 % عن العام الماضي.





‎وتضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير «الرسم» كلًا من الدكتورة عليه عبدالهادى- عميد كلية العمارة والفنون سابقًا – جامعة البترا ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث سابقًا- جامعة حلوان، الدكتور حسين الشابورى- فنان تشكيلى وخبير التصميم والعرض المتحفى، الدكتور أشرف رضا وكيل كلية الفنون الجميلة والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، الفنان سمير فؤاد فنان تشكيلى،، الفنان إيهاب اللبان- فنان ونحات ومدير مجمع الفنون – وزارة الثقافة





وفي مسابقة «النقد الفني» التي أطلقت هذا العام فقد تقدم إليها 23 متسابقا من 5 محافظات، وتبلغ قيمة الجائزة ٦٠ ألف جنيه موزعة كالتالي ٣٠ ألف جنيه الجائزة الأولى، عشرون ألف جنية الجائزة الثانية، ١٠ عشرة الآف جنية الجائزة الثالثة.





‎وتضم لجنة تحكيم مسابقة النقد الفني «التشكيلي كلا من الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة سابقًا وأستاذ علم نفس الإبداع أكاديمية الفنون المصرية، الدكتورة أمل نصر أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، الدكتور ياسر منجى الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة، الدكتور / هانى أبوالحسن أستاذ الأدب والنقد بكلية الاداب جامعة الإسكندرية، الناقدة الفنية والكاتبة فاطمة على.





‎أما في مسابقة النحت فقد تقدم إليها ١٠٦ متسابق من ١٧ محافظة على مستوي الجمهورية وتبلغ قيمة الجائزة ١٠٠ الف جنية موزعة كالتالي٥٠ الف جنية الجائزة الأولي و٣٠ الف جنية الجائزة الثانية و٢٠ الف جنية الجائزة الثالثة





‎وتضم لجنة التحكيم كلًا من الفنان عبدالعزيز صعب أستاذ بكلية الفنون التطبيقية قسم النحت والدكتور شمس القرنفلى- عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور عصام درويش أستاذ دكتور بقسم النحت- كلية التربية الفنية جامعة حلوان والفنان ناجى فريد والفنان إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون بوزارة الثقافة.





‎ويعلن عن أسماء المتسابقين المؤهلين للمرحلة النهائية الأسبوع المقبل حيث من المقرر إقامة معرض جماعي للفنانين المتأهلين للمرحلة النهائية وحفل توزيع الجوائز وذلك برعاية وزارة الثقافة ووزارة التضامن الإجتماعي في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك في الخامس من يناير ٢٠٢١.





وتوجه مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بالشكر للفنانين الذين حرصوا على المشاركة متمنين لهم كل التوفيق للتأهل للمرحلة النهائية.



