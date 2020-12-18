بالشيكولاتة والمكسرات.. شاهد مراحل تصنيع تمور سيوة.. فيديو

التمور أحد أهم الزراعات بواحة سيوة التابعة لمحافظة مطروح وتعد مصدر دخل رئيسي لغالبية أبناء واحة سيوة التي تعتبر من أهم مناطق إنتاج التمور بمصر والأعلى جودة فهى تنتج أنواعا عديدة وتلقى قبولا كبيرا فى الأسواق العالمية والمحلية.

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وتمتلك واحة سيوة مساحات كبيرة من أشجار النخيل، حيث يزرع بها نحو 700 ألف نخلة تنتج نحو 84 ألف طن تمور بمعدل 120 كيلوجراما للنخلة وهى إنتاجية عالية يمكن استغلالها اقتصاديًا مع جودة ذلك المنتج العالمى.

وقد انتهت مصانع التمور بواحة سيوة من استقبال محصول التمور من مزارعى الواحة والتى يبدء تخزينها في الثلاجات المخصصة له بداية من شهر سبتمبر حتى منتصف ديسمبر.

وعن مراحل تصنيع التمور منذ استلامها من المزارع وحتى تغليفها وعرضها فى الأسواق.

أكد الحاج عبد الفتاح صالح، من أهالى واحة سيوة وصاحب أقدم مصنع لإنتاج التمور بسيوة، أن مراحل إنتاج التمور ومشتقاتها تبدأ بتسلم التمور من المزارع بمختلف أنواعها بداية من شهر سبتمبر حتى منتصف ديسمبر، ويبدأ التخزين في الثلاجات المخصصة له.

وأشار إلى أنه بعد تخزين التمور تبدأ مرحلة تصنيعها بوضع التمور على سير لينتقل إلى الهزاز لنفض الغبار يليها مرحلة الغسيل عن طريق رشاشات مياه تسمح بوصول المياه إلى جميع التمور لغسله بشكل سليم يليه مرحلة التنشيف عن طريق هواء ساخن لضمان سلامة التنشيف وتجفيفه. مضيفا أن هذه المراحل يليها مرحلة فرز البلح ويليها المرحلة النهائية أما بتغليف البلح سادة أو حشوة إما بالشيكولاتة أو المكسرات.

وأضاف أن واحة سيوة تمتلك أنواعا متعددة من التمور مثل البلح الصعيدى ويعرف أيضا بـالبلح السيوى، الذى يدخل في صناعة التمور العادية، والبلح المغطى بالشيكولاتة والمكسرات، بالإضافة إلى البلح العزاوي ويستخدم في صناعة العجوة، والدبس حيث يتم تنظيفه جيدا، طبقا لتقنيات حديثة وغليانه بدرجات حرارة كبيرة واستخراجه على شكل عجوة، ومن ثم يتم تغليفه بشكل يجعل آمن من التلف وطبقا للمعدلات والمواصفات الصحية العالمية.

وأوضح أن الفضل لمهرجان التمور والذى أقيم 3 أعوام متتالية بالواحة وعمل رواجا كبيرا لتمور سيوة، حيث ازداد الطلب عليه، وأصبح هناك تصديرا للمنتج بعدما كنا نعتمد على السوق المحلية فقط وكان المزارعون يبيعون جزءا من تمورهم والباقى يتعرض للتلف ولكن مع زيادة الطلب أصبح المزارعون يبعون كل المحصول.

وقال يوسف ادريس من أهالى سيوة إن أشهر أنواع البلح السيوى هو الصعيدى فهو أكثرها طلبًا واستهلاكًا، ويتراوح سعر الكيلو للبيع للمواطنين منه بين 18و 20 جنيها، حسب الجودة، وهناك الفريحى ويتراوح سعره بين 15 و 20 جنيها، إضافة إلى البلح الناشف مثل الغزالى والكعيبى. ويوجد بعض الأصناف النادرة ذات القيمة الغذائية العالية مثل بلح تطجت وهي ثمرة كبيرة الحجم وسكرية أكثر من باقي التمورولا تباع بسبب ندرتها ولكنها تهدى فقط وكذلك بلح " غزال، ويتجاوز سعر الكيلو منها 50 جنيها.

وأضاف أن البلح السيوى يتمتع بمكونات طبيعية جعلته يتميز عن غيره بالإضافة إلى عدم استخدام المبيدات الكيماوية واستخدام المكافحة الحيوية الذي أدي إلي جودة المحصول وزيادة الطلب عليه مما انعكس علي أسعاره.