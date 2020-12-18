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أخبار العالم

الجيش الجزائري يعتقل إرهابيا خطيرا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:23 ص
الجيش الجزائري
الجيش الجزائري
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محمود نوفل
أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، بأن قواتها تمكنت من اعتقال "إرهابي خطير" خلال عملية في ولاية جيجل، شمال شرقي الجزائر.

وذكرت الوزارة في بيان لها : تمكّنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية تطويق وتمشيط بمنطقة تامنجار، بالقرب من بلدية العنصر بجيجل من إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المسمى رزقان أحسن المدعو (أبو الدحداح) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994.

وكان الجيش الجزائري قد أعلن في بداية ديسمبر أن ثلاثة متشددين قتلوا في اشتباكات مع الجيش في ولاية جيجل، وأضاف في اليوم التالي أنّ جنديًا جزائريًا قُتل في اشتباكات بالمنطقة نفسها.

وتأتي عملية القبض على "أبو الدحداح"، الأربعاء، عقب إعلان الوزارة اعتقال 17 شخصًا يدعمون "جماعات إرهابية" في مناطق واسعة من البلاد منذ بداية الشهر.

وكشفت وسائل إعلام رسمية أنّ الجيش الجزائري أحبط خطة إعادة انتشار لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب.

وقتل زعيم التنظيم القاعدة في المغرب عبد المالك دروكدال، المعروف أيضًا باسم أبو مصعب عبد الودود، على يد القوات الفرنسية في شمال مالي، لكن في نوفمبر أعلن التنظيم تعيين الجزائري أبو عبيدة يوسف العنابي خلفًا له.
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