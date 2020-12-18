سعر العملة الواحدة وصل 315 ألف جنيه.. مخاطر كبيرة لـ البيتكوين وتحذيرات من البنك المركزي

أفاد تقرير نشره موقع "كوين ديسك"، المختص في متابعة العملات الرقمية، أن قيمة عملة البيتكوين قد تجاوزت حاجز الـ20 ألف دولار أمريكي لأول مرة في التاريخ بختام الأسبوع المنقضي، أي ما يعادل 315 ألف جنيه مصري لكل عملة واحدة.

ومع الارتفاع الشديد في سعر العملة الرقمية الأشهر، شهدت محركات البحث تداول كبير لكلمة البيتكوين ، الأمر الذي يشير لمساع رواد الإنترنت لمعرفة ماهية تلك العملة، ومعرفة هل يمكن التداول والإتجار فيها أم لا، وفي بادئ الأمر يجب التشديد أن البنك المركزي المصري أنهى وحذر من أي تعامل بعملات رقمية، وانه لا اعتراف إلا بالعملات الرسمية للدول.





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وتحظر المادة 206 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية، أو الترويج لها بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها، وعرف مشروع القانون النقود الإلكترونية بأنها (قيمة نقدية، مقومة بالجنيه المصرى أو بإحدى العملات المصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية، مستحقة على المرخص له بإصدارها، وتكون مخزنة إلكترونيا ومقبولة كوسيلة دفع).





وأكد البنك المركزي أن تلك العملات الافتراضية يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في أسعارها، وذلك نتيجة للمضاربات العالمية (غير المراقبة) التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفا بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لكامل قيمتها.

واعتبر البنك المركزي المصري أن العملات الافتراضية المشفرة أو المسماة الرقمية، لا يقوم بإصدارها أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، فضلا عن كونها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم، وبالتالي تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.





وحول الأمر قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن البيتكوين عملة افتراضية مشفرة ويسهل التعامل بها ولكن لها بعض المخاطر، حيث أنه عندما بدأ التعامل بالعملة تمت طباعة عدد منها، ولا أحد يعلم الجهة المنتجة لها، والبائع والمشتري غير معلومين، ولا يتم إعلان أسمائهما".

وتابع عبده، "هناك دول حرمت التعامل بـ البيتكوين ، وأخرى أتاحت البنوك للتعامل فيها، لافتا أن عملة البتكوين بدأت من 14 سنة كانت قيمتها 100 دولار، وأعلى سعر وصلت له كان 23 ألف دولار، وسعرها هذا الشهر حوالي 10 آلاف دولار، موضحا أن"البنك المركزي أصدر قرارا بالطلب من المصريين بعدم التعامل في البيتكوين، حيث من الممكن أن تمول البيتكوين الإرهاب والدعارة ولا سلاح".

فيما توقع المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ريال فيجن راؤول بال، أن تواصل البتكوين أداءها المميز الذي حققته خلال العام الجاري لتصل قيمة العملة الواحدة من البتكوين إلى نحو مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة باعتباره مخزنًا للثروة كالذهب ومن الوسائل المثالية لحماية المدخرات.

وأشار راؤول بال، إلى أن سوق الذهب تواصل اتجاهها الصاعد لتلامس مستويات العشرة آلاف دولار للأونصة بحلول العام 2026 مع الإقبال الكثيف على المعدن الأصفر باعتباره مخزنا للقيمة في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي طباعة المزيد من الأموال ضمن خطط التحفيز التي تقوم بها الحكومات وتوقعات تحول الفائدة في الولايات المتحدة للنطاق السلبي.

وتابع أن العملات الرقمية هي مجرد نسخة رقمية للعملات الموجودة بالبنوك وتعد طريقة أسرع لإرسال الأموال، بسهولة من دولة لأخرى دون الاحتياج للذهاب إلى البنك لملء الأوراق والبيانات.

وأوضح أن قيمة البيتكوين تتغير وفقًا لسياسات العرض والطلب، ويعد كالذهب، مضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد ازمة اقتصادية نتيجة لانتشار فيروس كورونا وزيادة أعداد المصابين به مما سيدفع البنوك المركزية لطباعة العديد من الأوراق النقدية، وبالتالي سترتفع أسعار البيتكوين والذهب.





ومن أهم مخاطر العملات الرقمية وعلى رأسها البيتكوين ما يلي:

- خطورة عالية جدا من المضاربات، ومن الوارد نتائج سلبية كبرى وخسائر مادية فادحة

- صعوبة خضوعها للضرائب وخلافه، ومن ثم خسارة للدولة

- سهولة استخدامها في أعمال غير شرعية دون رقيب

- يسهل تمرير الأموال خارج البلاد دون الحاجة لأي وسيلة رسمية

- يصعب إستعادة أي أموال منها لأي متجاوز

- خداع المواطنين عبرها من خلال شركات توظيف الأموال

- التأثير على قيمة التضخم من خلال إحتمالية توافر سلع دون قيمة مادية ملموسة لها



