عملة البيتكوين تسجل أعلى مستوى في تاريخها

أفاد تقرير نشره موقع "coindesk"، المختص في متابعة العملات الرقمية، أن قيمة عملة البيتكوين تجاوزت حاجز 20 ألف دولار أمريكي لأول مرة في التاريخ يوم الأربعاء الماضي.





ووفقا لبيانات السوق من Coinbase، فقد جرى تداول عملة "البيتكوين" المشفرة، بزيادة قدرها 7.14 %، مما رفع سعرها إلى نحو 20,624 دولار أمريكي، مما رفع مكاسبها حتى الآن إلى أكثر من 180%، مدعومة بالطلب من كبار المستثمرين، الذين جذبتهم العملة على أمل تحقيق مكاسب سريعة.





وكانت عملة البيتكوين في حالة تمزق خلال هذا العام حيث تضاعفت قيمتها ثلاث مرات، بعد أن كانت العملة المشفرة وغيرها من العملات المشفرة جذابة للمستثمرين حيث ضعف الدولار الأمريكي.





وقال مايكل سونينشين، العضو المنتدب لشركة Grayscale Investments: "ليس من المفاجئ بالنسبة لنا أن تصل قيمة عملة البيتكوين Bitcoin إلى 20 ألف دولار، لكنها عتبة رمزية للغاية للوصول إلى نهاية العام التاريخي لعملة البيتكوين"، بحسب شبكة CNN.





ويشار إلى أنه ثاني ارتفاع لعملة البيتكوين في أقل من شهر، ففي يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الماضي، ارتفع سعر العملة المشفرة إلى أكثر من 17 ألف دولار أمريكي، بما يزيد عن 4 % خلال 24 ساعة فقط، إذ جرى تداوله عند 17,030 دولارا أمريكيا، وهي أعلى نقطة له منذ 7 يناير 2018، وفقا لبيانات CoinDesk.





ووفقا لخبراء العملات المشفرة، فإن التغيير الكبير في ارتفاع العملات الإلكترونية عادةً ما يتبعه هبوط شديدة الانحدار دون سبب واضح للتغييرات التي تطرأ عليها.