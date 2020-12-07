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تكنولوجيا

للمرة الأولى في العالم.. مواقع التسوق الإلكتروني بالصين تبدأ قبول عمليات الشراء بالعملات الرقمية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:13 ص
مواقع التسوق الإلكترونى
مواقع التسوق الإلكترونى فى الصين تبدأ الشراء بالعملة الرقمية
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ندى على
ذكرت تقارير أن الصين قد بدأت بإتاحة استخدام العملات الرقمية بشكل رسمى فى البلاد وإجراء عمليات الشراء باستخدامها، وذلك بعد قيام البنك  المركزي الصيني بإصدار عملات رقمية بقيمة 10 ملايين يوان لـ500 مستخدم يجري اختيارهم عشوائيا. 

وبحسب مجلة Financial World الأمريكية فإن موقع JD.com الصينى للتسوق الإلكترونى أصبح أول موقع للتسوق فى العالم يبدأ قبول العملات الرقمية لبعض عمليات الشراء، ومن المقرر أن تتوسع مواقع التسوق الإلكترونى الأخرى فى الصين فى قبول تلك العملات. 


وعلى عكس العملات المشفرة التقليدية مثل البيتكوين وغيرها ، يتحكم البنك المركزي الصينى في اليوان الرقمي حيث ستمنح هذه الخطوة الصين من توفير وضع أكثر استقرارًا من الأوضاع المتقلبة مثل تلك التى تحدث  للبيتكوين. 

وستتبع دول مثل اليابان وفنزويلا الصين فى استخدام العملات الرقمية  الخاصة بها، الأمر الذى يجعل الصين تعتبر أول دولة فى العالم تتعامل بالنقد الافتراضى. 

وأجرت الصين فى شهر أكتوبر الماضى أول اختبار عام في البلاد لنظام الدفع الرقمي باليوان أحيث صبح بوسع أي شخص في مدينة شنجن جنوب الصين، التقدم بطلب للانضمام إلى برنامج ال 10 ملايين يوان رقمى  ، عبر أكبر 4 بنوك في البلاد، للفوز بمبلغ  200 يوان، عبر قرعة يتم تنظيمها حسب الحكومة المحلية والبنوك .

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