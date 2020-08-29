لا تفسير لها حتى الآن.. أغرب 3 أشياء موجودة على الإنترنت

تزامن الغموض مع وجود شبكة الإنترنت منذ البداية، حيث تمتلئ الشبكة العنكبوتية بالعديد من الأشياء من الغامضة والتى ما أثارت تساؤلات الكثير، وتتنوع الأشياء الغامضة من الفيديوهات الغريبة والصور غير المفهوم حقيقتها، والفيروسات التى ترسل إلى ملايين الأجهزة لتدميرها وغيرها.





وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن هناك بعض الأشياء العجيبة والمثيرة للجدل ، والتى حيرت الكثيرين منذ ظهورها على الإنترنت وحتى الآن لم يستطع أحد حلها على الإطلاق، وتظهر هذه الأشياء من وقت لآخر ولكن يبدو أنها ستظل لغزا غامضا للأبد، ومنها :









شيفرة Cicada 3301 سيكادا 3301





وهى عملية من عمليات التشفير الكودى، وتعتبر عملية مطاردة على الإنترنت وتعتمد على فك الشفرات الصعبة جدا وتجذب أمهر الأشخاص في عالم فك الشفرات الكودية ، ويعتقد العديد من المستخدمين أن وراء عمليات سيكادا 3301 منظمة عالمية كبيرة وممولة وتحاول تجنيد من يستطيع فك هذه الشفرات لصالحها.





عملة البيتكوين Bitcoin





تعتبر العملة الرقمية الأشهر عملة البيتكوين Bitcoin منذ أن تم إنشائها وأصبحت عملة يتم التداول بها رقميا على العديد من المجالات على الإنترنت، ويعتقد أنه تم انشاؤها من قبل شخص يدعى ساتوشي ناكاموتو، وبدأ التداول بها في عام 2008 ، وتعتبر المجالات التى تستخدم فيها مجالات غير مشروعة، ورغم أنها أصبحت العملة الرقمية الأشهر حتى الآن، لكن لا أحد يعلم كيف بدأت فكرتها وكيف تتم عمليات التداول بها.





شيفرة A858





ونشأت شيفرة A858 في العام 2011 على موقع التواصل الاجتماعى ريديت Reddit وبدأت الشفرة في ارسال شفرات طويلة أخرى على معظم الحسابات إلى أن أخذ الآلاف من المطورين والذين لديهم خبرات في التشفير الكودى بفك الشفرات ولكن لم يتوصل أحد لشئ.



