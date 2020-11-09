AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

ثورة تكنولوجية كبرى.. الصين تطلق أول قمر صناعي بتقنية 6G في العالم

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
الصين تطلق أول قمر
الصين تطلق أول قمر صناعى بتقنية 6G فى العالم
Advertisements
ندى على
بعد تصدر الصين الدول المصنعة والمطورة لشبكات الجيل الخامس من الاتصالات 5G ، حيث تعد أكبر دولة في العالم تحوي أفضل بنى تحتية في هذا المجال، وضعت الدولة العملاقة التي تتحدى وبكل قوة دول العالم الأول في مجال التكنولوجيا، أول قمر صناعي لها في الفضاء لاختبار تكنولوجيا الجيل السادس من الاتصالات 6G، الأمر الذي يعد ثورة  بكل المقاييس في عالم التكنولوجيا.

وبحسب شبكة بى بى سى، فإنه لا تزال صناعة الاتصالات بعيدة إلى حد ما من الاتفاق على مواصفات شبكة 6G، ولا يوجد تأكيد بعد ما إذا كانت الشبكة ستعمل بكفاءة أم لا، وقد دخل القمر الصناعي بتقنية شبكة 6G  مداره مع 12 قمر صناعي آخر، من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سانشي فى الصين.
 

وأشارت التقارير أن القمر الصناعى كان واحدا من ضمن ثلاثة أقمار صناعية صينية أطلقت بنجاح إلى المدار المحدد لها، بجانب 10 أقمار صناعية تجارية طورتها شركة Satellogic الأرجنتينية، للاستشعار عن بعد.

وقال لو تشوان، رئيس معهد UESTC لتكنولوجيا صناعة الأقمار الصناعية، أن القمر الصناعي يحمل نظام للاستشعار البصري عن بعد لرصد الكوارث وحرائق الغابات ومراقبة المياه والفيضانات الجبلية وغيرها والجدير الذكر أن هذه الشبكة تعتمد على استخدام موجات تيراهيرتز عالية التردد لتحقيق أعلى سرعة في نقل البيانات عدة مرات.

وصرح  شو سانج شينج، أستاذ بالأكاديمية الصينية للهندسة، إن هذا القمر الصناعي هو أول اختبار تقني لتطبيق تردد تيراهيرتز للاتصالات في الفضاء، ومن المتوقع أن يكون أسرع بنحو 100 مرة ضعف شبكة 5G.

وقال لو تشوان، رئيس معهد UESTC لتكنولوجيا صناعة الأقمار الصناعية، أن القمر الصناعي يحمل نظام للاستشعار البصري عن بعد لرصد الكوارث وحرائق الغابات ومراقبة المياه والفيضانات الجبلية وغيرها .

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية في حرب تكنولوجية هي الأشرس على الإطلاق، لمحاولة وقف مساعي العملاق الصيني عن تطوير شبكات الجيل الخامس حيث وضعت شركة هواوي الصينية على قائمة الحظر لمنعها من أي تكنولوجيا أمريكية في مجال الاتصالات مما أدى خسارة 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحوث الفلكية: نرصد الأقمار الصناعية على بعد 6 آلاف كيلو.. فيديو

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد

الصين تطلق أقمارا صناعية جديدة للاستشعار عن بعد

ترشيحاتنا

ننشر خريطة النواب داخل 13 محافظة بعد انتهاء انتخابات المرحلة الثانية

إصابة زوجة بدر بانون صفقة الأهلى الجديدة بـ كورونا

سعر هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 rb اليوم في مصر.. صور

أحمد كشري يكشف سر أزمات الأهلي والزمالك ويتوقع الفائز بأفريقيا

زيدان: أتحمل مسؤولية الخسارة أمام فالنسيا

تؤذي المعدة.. دراسة توضح مخاطر تناول جلد الدجاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات قاطرة مرسيدس اروكس 2021 mercedes arocs الجديدة .. فيديو وصور

بملابس شبابية.. سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

سعر هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 rb اليوم في مصر.. صور